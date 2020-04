14:11 Uhr

"Hi Bye, Mama!": Start, Folgen, Handlung, Besetzung und Trailer - diese Woche geht es los

Netflix zeigt demnächst die südkoreanische Serie "Hi Bye, Mama!". Alle Infos zu Start, Folgen, Handlung, Schauspielern und Trailer finden Sie hier in der Übersicht.

Diese Woche läuft die Serie "Hi Bye, Mama!" auf Netflix an. Alle Infos zu Start, Folgen, Handlung, Schauspielern und Trailer finden Sie hier in der Übersicht.

Von Daniel Flemm

Die südkoreanische Serie "Hi Bye, Mama!" läuft diese Woche auf Netflix an. Alle Infos zum Start-Termin sowie zu Folgen, Handlung und Cast finden Sie hier. Zudem zeigen wir Ihnen den aktuellen Trailer zur Serie.

"Hi Bye, Mama!": Das ist der Start-Termin der Netflix-Serie

Das südkoreanische Fantasy-Drama "Hi Bye, Mama!" startet am 25.4.20 auf Netflix. Der Streaming-Anbieter zeigt die Serie in Europa exklusiv. In Südkorea läuft sie bereits seit 22.2.20.

Das sind die Folgen von "Hi Bye, Mama!" im Überblick

Die erste Staffel der Serie wird insgesamt 16 Folgen haben. Die deutschen Titel sind noch unbekannt, deswegen haben wir Ihnen hier die englischen Titel aufgelistet. Die deutsche Entsprechung reichen wir nach.

01: "Life is Full of Unpredictable Surprises"

02: "Forgotten Season"

03: "Realizing the Beauty of Life is Only Possible After Death"

04: "There is Nothing That Won't Happen to Me"

05: "Every Moment When Chance Turns Into Fate"

06: "Even in the Face of Death, Family is Still My Number One"

07: "Where Flower Blooms and Falls"

08: "People Who Can't Say Goodbye"

09: "Goodbye and Hello to Your Light"

10: "Your Place Where I Cannot Reach"

11: "The Share of Life Given to Me"

12: "The Days I Was Forgotten"

13: "A Story I Could Not See"

14: "It's Not Your Fault"

15: "My Life's Tomorrow"

16: "Petals Fall, But the Flower Endures"

"Hi Bye, Mama!" - Handlung: Darum geht es in der Netflix-Serie

Die junge Cha Yu-ri wandelt als Geist, seit sie vier Jahre vor Beginn der Serie bei einem tragischen Autounfall ums Leben gekommen ist. Ein Reinkarnations-Projekt gibt ihr nun die Chance, zu ihrem Ehemann und ihrer kleinen Tochter zurückzukehren. Der Witwer ist allerdings wieder verheiratet - und Cha Yu-ri muss es innerhalb von 49 Tagen schaffen, sein Herz zurückzugewinnen.

Besetzung: Das sind die Schauspieler im Cast von "Hi Bye, Mama!"

Hier zeigen wir Ihnen die Schauspieler der Serie im Überblick:

Kim Tae-hee als Cha Yu-ri

Tae-hee als Cha Yu-ri Lee Kyu-hyung als Jo Kang-hwa

Kyu-hyung als Go Bo-gyeol als Oh Min-yung

Seo Woo-jin als Jo Seo-woo

Seo-woo Kim Mi-kyung als Jeon Eun-sook

als Jeon Eun-sook Park Soo-young als Cha Moo-poong

Kim Mi-soo als Cha Yeon-ji

Mi-soo als Cha Yeon-ji Shin Dong-mi als Go Hyun-jung

Yoon Sa-bong als Mi Dong-daek

Dong-daek Lee Shi-woo als Jang Pil-seung

"Hi Bye, Mama!": Der Trailer zur Netflix-Serie

Ein deutscher Trailer zu Staffel 1 von "Hi Bye, Mama!" wurde bislang nicht veröffentlicht. Deswegen zeigen wir Ihnen den koreanischen Trailer mit englischen Untertiteln:

Stream: So können Sie "Hi Bye, Mama!" sehen

Die Serie "Hi Bye, Mama!" wird ab 25. April 2020 bei Netflix gezeigt. Der Streaming-Dienst kann 30 Tage lang kostenlos genutzt werden, danach kostet ein Abo zwischen 7,99 und 15,99 Euro - je nach Features.

