"High Maintenance", Staffel 4: Start, Folgen, Handlung, Besetzung, Trailer - nächste Woche geht es los

"High Maintenance" geht mit Staffel 4 bei Sky Ticket an den Start. Alle Infos rund um Start, Folgen, Handlung und Besetzung sowie einen Trailer finden Sie hier.

Die Serie "High Maintenance" geht mit Staffel 4 in eine neue Runde: Ab Anfang August ist "High Maintenance" auf dem Pay-TV Sender Sky Atlantic HD zu sehen und steht zudem auf dem Video-On-Demand-Portal Sky Ticket zur Verfügung. Hier erhalten Sie alle Infos zum Start, den Folgen, der Handlung und den Schauspielern im Cast. Am Ende des Artikels haben wir außerdem einen Trailer zur Serie für Sie.

"High Maintenance": Start von Staffel 4

Staffel 4 von "High Maintenance" wird am 4. August 2020 auf Sky Ticket veröffentlicht. Alle Folgen sind ab dem Release-Tag auf Abruf verfügbar. Außerdem wird die Serie ab dem 4.8.20 immer dienstags um 22.00 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic HD übertragen.

"High Maintenance", Staffel 4: Folgen

Staffel 4 von "High Maintenance" umfasst insgesamt neun Folgen, die jeweils ca. 28 Minuten dauern. Das sind die Titel der einzelnen Episoden:

Die Handlung von "High Maintenance"

In Staffel 4 von "High Maintenance" trifft "The Guy" unverhofft auf einen neuen, tierischen Freund. Zunächst versucht er, den Besitzer des Hundes ausfindig zu machen, was ihm jedoch nicht gelingt. Kurzerhand adoptiert er den Vierbeiner und nimmt ihn mit auf seine Touren: erst im Rucksack, später im Beiwagen seines Fahrrads.

Besetzung: Schauspieler im Cast von "High Maintenance"

Das sind die Hauptdarsteller von "High Maintenance" in der Übersicht:

Schauspieler Rollenname Ben Sinclair The Guy Abdullah Saeed Abdullah May Hong Sara Rebecca Naomi Jones Gwen Greta Lee Heidi Britt Lower Lee Kevin Mambo Chauncy Ismenia Mendes Anja Arthur Meyer Arthur

"High Maintenance"-Trailer

Ein deutscher Trailer wurde bisher nicht veröffentlicht. Bis dahin verschafft der englische Original-Trailer einen ersten Einblick in die Serie:

