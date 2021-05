High School Musical - Staffel 2 geht bald and den Start: Handlung, Cast, Trailer - hier die Infos

"High School Musical: Das Musical: Die Serie": Disney+ geht demnächst mit Staffel 2 dieser Jugend-Dramedy an den Start. Wann genau? Wie läuft die Handlung der Folgen? Welche Schauspieler sind im Cast? Hier erfahren Sie es, und am Schluss finden Sie einen Trailer.

Staffel 2 von "High School Musical: Das Musical: Die Serie": Wann ist der Start bei Disney+?

Der Streaming-Anbieter hat den Start der Staffel 2 von "High School Musical: Das Musical: Die Serie" für Sonntag, 14. Mai 2021, angekündigt.

Aktuell zahlt man für ein Abo monatlich € 8,99 beziehungsweise € 89,99 pro Jahr - im Februar 2021 gab es eine Preiserhöhung.

Allerdings wurde auch die Leistung verbessert: Durch die Einbeziehung von Disney Star hat sich das Angebot nach Angaben von Disney praktisch verdoppelt. Disney Star richtet sich vornehmlich an ein erwachsenes Publikum und soll Inhalte der hauseigenen Produktionsfirmen ABC, 20th Century Studios, Searchlight, Freeform und FX Studios zum Besten geben.

Handlung: Worum geht es in "High School Musical: Das Musical: Die Serie"?

Die Serie basiert auf der Film-Trilogie "High School Musical".

Die Handlung spielt an der East High School der Gegenwart, wo fast 15 Jahre zuvor der erste Teil der "High-School-Musical"-Filmtrilogie gedreht worden war. Die neue sehr engagierte, aber zugleich geheimnisvolle Theaterlehrerin Miss Jenn, die im ersten Teil eine Rolle als Backgroundtänzerin hatte, möchte als ihr erstes Wintermusical den Film "High School Musical" inszenieren, um damit die Verbindung der Schule zur Filmtrilogie zu belegen.

Neue Gesichter bringen frischen Wind in die Rollen von Gabriella, Troy und dem Rest der Bande: Nini, Star des Theater Camps; der Skater Ricky, Ninis Ex-Freund, der dem Theaterkurs beitritt, um sie zurückzugewinnen; E.J., Ninis charmanter und gutaussehender neuer Freund und Gina, die ehrgeizige Neue mit Theater im Blut und Leichen im Keller. Mit neuen Songs und Remakes der HSM Klassiker gibt die neue East High Theatercrew alles, um die Meta-Version von High School Musical auf die Bühne zu bringen - jede Menge Drama ist vorprogrammiert. Schon sehr bald wird allen Beteiligten klar, dass sich die eigentlichen Dramen, Romanzen und Intrigen in Wahrheit hinter den Kulissen abspielen.

"High School Musical: Das Musical: Die Serie, Staffel 2" bei Disney+: Die Folgen

Bisher sind nur die Titel der ersten drei von insgesamt zwölf geplanten Episoden bekannt - auf Englisch:

New Year's Eve

Typecasting

Valentine's Day

Besetzung: Welche Schauspieler sind im Cast von "High School Musical: Das Musical: Die Serie"?

Hauptdarsteller:

Rolle Schauspieler Richard "Ricky" Bowen Joshua Bassett Nina "Nini" Salazar-Roberts Olivia Rodrigo E. J. Caswell Matt Cornett Miss Jenn Kate Reinders Ashlyn Caswell Julia Lester Big Red Larry Saperstein Gina Porter Sofia Wylie Kourtney Dara Reneé Carlos Frankie Rodriguez Mr. Mazzara Mark St. Cyr Seb Matthew-Smith Joe Serafini

Nebendarsteller:

Rolle Schauspieler Natalie Bagley Alexis Nelis Carol Nicole Sullivan Dana Michelle Noh Malou Jeanne Sakata Mike Alex Quijano Principal Gutierrez Valente Rodriguez Lynne Beth Lacke Jack Asher Angel Antoine Barth Feldman Zack Derek Hough Howie Roman Banks Lily Olivia Rose Keegan

"High School Musical: Das Musical: Die Serie", Staffel 2 bei Disney+: Der Trailer

