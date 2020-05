vor 50 Min.

"High Society": TV-Termin, Handlung, Schauspieler und Trailer

Der Spielfilm "High Society" wird bald wieder im TV zu sehen sein. Alles rund um den TV-Termin und die Handlung, erfahren Sie hier. Außerdem bekommen Sie eine Übersicht zu den Schauspielern und dem Trailer.

Von Monique Neubauer

Die deutsche Komödie "High Society" läuft bald im Fernsehen. Anabel genießt als Tochter reicher Eltern ein Leben voller Luxus und tanzt von einer Party zur nächsten. Doch der High-Society-Traum löst sich bald in Luft auf, als sie erfahren muss, dass sie als Baby vertauscht wurde.

Alles zur Handlung, dem TV-Termin, den Schauspielern und dem Trailer lesen Sie hier.

TV-Termin von "High Society"

Der Film wird am 1. Juni 2020 auf Sat.1 zu sehen sein. "High Society" läuft ab 20.15 Uhr und hat eine Länge von knapp 90 Minuten.

Um was geht "High Society": Die Handlung

Anabel ist ein echtes High-Society-Girl: Sie feiert die größten Partys und gibt bei ihren Shoppingtouren Tausende von Euros aus. Als verwöhnte Tochter einer reichen Industriellenfamilie kann sie sich das auch leisten - zumindest glaubt sie das, bis es zu einem Skandal in der Geburtsklinik kommt, in der sie zur Welt gekommen ist: Einige Babys wurden damals vertauscht - unter ihnen auch Anabel.

So lernt sie ihre echten Eltern kennen, die das Gegenteil ihrer bisherigen Familie darstellen. Alles was Anabel ihr ganzes Leben kannte, ist jetzt anders: Plötzlich hat sie zwei Geschwister und lebt nicht mehr in einer Villa, sondern in einem Plattenbau. Und dann bekommt sie auch noch Ärger mit der Polizei...

Besetzung im Cast: Die Schauspieler von "High Society"

Rolle Schauspieler Anabel von Schlacht Emilia Schüle Yann Jannis Niewöhner Trixi von Schlacht Iris Berben Albrecht von Schlacht Jannik Schümann Carmen Schlonz Katja Riemann Mäusi Janina Uhse

Trailer zu "High Society"

Hier können Sie sich den Trailer zum Film ansehen:

(mne)

