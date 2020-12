vor 37 Min.

His Dark Materials, Staffel 2: Sky-Start heute - Folgen, Handlung, Besetzung und Trailer

"His Dark Materials" geht weiter - Sky wird Staffel 2 heute veröffentlichen. Wir informieren Sie hier über den Start, die Handlung, die Folgen, die Schauspieler im Cast und den Trailer.

Von Claus Holscher

Sky präsentiert heute Staffel 2 der Fantasy-Serie "His Dark Materials". Worum geht es in der Serie? Welche Episoden-Titel haben die Folgen? Welche Darsteller sind im Cast? Gibt es schon einen Trailer? Lesen Sie weiter.

"His Dark Materials, Staffel 2": Start bei Sky Atlantic

Sky hat die Veröffentlichung der Staffel 2 von "His Dark Materials" für heute, Montag, 21. Dezember 2020, bei Sky Atlantic angekündigt. Parallel dazu läuft die Serie auf Sky Ticket und Sky Q - beides sind reine Streaming-Dienste, deren Inhalte man jederzeit flexibel abrufen kann.

Die Staffel 2 läuft ab dem 21.12.20 immer montags ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic sowie auf Abruf bei Sky Ticket und Sky Q.

Handlung: Worum geht es in "His Dark Materials"?

Die Serie basiert auf einer äußerst erfolgreichen Buchreihe: Philip Pullman wurde mit seiner Bestseller-Trilogie "His Dark Materials" zu einem der erfolgreichsten Fantasy-Autoren des 20. Jahrhunderts. Deutsch ist sie unter den Titeln "Der Goldene Kompass", "Das Magische Messer" und "Das Bernstein-Teleskop" erschienen.

Am Jordan College in Oxford sind Wissenschaft, Theologie und Magie eng miteinander verwoben. Die Eltern der jungen Lyra wurden bei einem Unfall getötet. Onkel Lord Asriel ist Lyras einzig bekannter lebender Verwandter, der sie nach Oxford schickt. Das Mädchen wächst behütet unter den Schülern und Mitarbeitern des Colleges auf. Das geht so lange gut, bis dort die glamouröse, aber undurchsichtige Marisa Coulter aufkreuzt. Fasziniert nimmt Lyra deren Einladung nach London an. Doch in der Hauptstadt zeigt Coulter auch gefährliche Seiten: Offenbar hat sie mit dem mysteriösen Verschwinden vieler Kinder aus Oxford zu tun, das wiederum mit einer unerforschten Substanz namens "Staub" in Verbindung zu stehen scheint.

In Staffel 2 öffnet Lord Asriel die Brücke zu einer neuen Welt. Lyra, die um den Tod ihres Freundes trauert, folgt ihm ins Ungewisse. In einer mysteriösen und verlassenen Stadt trifft sie Will, einen Jungen aus ihrer Welt, der vor seiner Vergangenheit wegläuft. Lyra und Will erfahren bald, dass ihr Schicksal mit Wills Vater zusammenhängt und dass sie ihn finden müssen. Bei dem Versuch werden sie allerdings durch einen aufziehenden Krieg gestört. Mrs. Coulter sucht derweil nach Lyra und will sie mit allen Mitteln zurückzuholen.

"His Dark Materials" bei Sky Ticket: Die Folgen von Staffel 2

Die Staffel 2 der Fantasy-Serie hat sieben Episoden à ca. 55 Minuten. Zu den Episoden-Titeln der einzelnen Folgen ist noch nichts bekannt. Sobald wir die Infos haben, reichen wir sie an Sie weiter.

Besetzung: Welche Schauspieler sind im Cast von "His Dark Materials, Staffel 2"?

Die Stammbesetzung aus Staffel 1 tritt wieder an:

Dafne Keen als Lyra Belacqua

Dafne Keen Bild: © Home Box Office, Inc.

James McAvoy als Lord Asriel

Ruth Wilson als Marisa Coulter

als Clarke Peters als Dr. Carne

Auch Amir Wilson, Ariyon Bakare, Andrew Scott, Will Keen, Ruta Gedmintas, Lin-Manuel Miranda, Terence Stamp, Jade Anouka und Simone Kirby gehören zum Cast von Staffel 2. (AZ)

"His Dark Materials, Staffel 2": Der Trailer zur Serie bei Sky Ticket

