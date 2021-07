Diese Naturkatastrophen toben aktuell auf der Welt

In Japan geht nach der Schlammlawine die Suche nach Vermissten weiter. USA und Kanada leiden unter einer Hitzewelle. In der Karibik wüten Stürme und auf den Philippinen droht ein Vulkanausbruch.

Nach dem Abgang einer gewaltigen Schlammlawine in Japan hat sich die Zahl der Todesopfer und Vermissten erhöht. Ein viertes Todesopfer wurde am Montag in dem für seine heißen Thermalbäder bekannten Küstenort Atami geborgen, wie die örtlichen Behörden bekanntgaben. Derweil setzten die Bergungstrupps in dem Unglücksgebiet in der Präfektur Shizuoka ihre Suche nach Dutzenden Vermissten fort - erschwert durch andauernden Regen. Die Behörden hatten zunächst Schwierigkeiten, die genaue Zahl der Vermissten festzustellen. Nach dem Unglück vom Samstag war erst von rund 20 Menschen die Rede gewesen. Am Montag galt jedoch auf Basis der Einwohnermeldedaten das Schicksal von 80 Menschen als noch ungewiss, wie der japanische Fernsehsender NHK am Abend (Ortszeit) berichtete.

Die Arbeit der Hunderten von Einsatzkräften wurde immer wieder unterbrochen, da die Gefahr erneuter Erdrutsche besteht. Nach Angaben der Stadt Atami erstreckt sich die Zerstörung auf ein Gebiet von rund 120.000 Quadratmetern. Dort seien 215 Bewohner registriert, meldete NHK unter Berufung auf die Stadtverwaltung. Bisher seien 135 dieser Personen unversehrt ausfindig gemacht worden. Nach dem Verbleib der übrigen 80 gemeldeten Bewohnern werde noch gefahndet, hieß es. Einige Bewohner könnten vor dem Unglück weggezogen sein. Im Internet baten Bürger um Hinweise über den Verbleib ihrer vermissten Verwandten.

Heftige Regenfälle hatten die Schlammlawine am Samstag ausgelöst. Nach Angaben der Präfekturverwaltung ergossen sich rund 100.000 Kubikmeter Erde in einen nahen Fluss und rutschten rund zwei Kilometer den Berghang herab. Zehn Häuser wurden zerstört, mindestens 130 weitere Gebäude wurden beschädigt. Der Staat will nun von Experten herausfinden lassen, ob 54.000 Kubikmeter angehäufte Erde für Bauprojekte an dem Berg zu dem Lawinenunglück beigetragen haben. Zudem könnten die Waldrodungen für die Bauprojekte dazu geführt haben, dass der Boden an den Berghängen stark erosionsgefährdet war.

Die Schlammlawine hat in Atami verheerende Schäden hinterlassen. Foto: Kyodo News, dpa

Rund zwei Dutzend Menschen wurden unterdessen von den Einsatzkräften aus Häusern gerettet, die vom Schlamm eingeschlossen worden waren. Mehr als 560 Personen suchten Schutz in örtlichen Hotels. Die örtlichen Behörden schlossen derweil am Montag Kindergärten sowie rund ein Dutzend Schulen aus Vorsicht vor weiteren heftigen Regenfällen und wegen der Gefahr durch mögliche neue Erdrutsche. Das Haushofamt in Tokio ließ derweil die Menschen wissen, dass Kaiser Naruhito und seine Frau, Kaiserin Masako, zutiefst betroffen über die Todesfälle seien und sich um das Schicksal der Vermissten sorgten.

Kuba und Florida sind alarmiert wegen Tropensturm "Elsa"

Mehrere Menschen sind in der Karibik durch den Tropensturm "Elsa" ums Leben gekommen. So starben etwa eine 75-Jährige und ein 15-Jähriger an verschiedenen Orten der Dominikanischen Republik, als Wände wegen starken Windes und heftigen Regens auf sie stürzten, wie aus einem Report der dominikanischen Notfalleinsatzzentrale COE hervorging. Einen Todesfall soll es auf der Insel St. Lucia gegeben haben.

Unterdessen begann Kuba am Sonntag, Tausende Bewohner der Südküste der Insel vor dem herannahenden Tropensturm, der als erster Atlantik-Hurrikan des Jahres begonnen hatte und bis Anfang der Woche möglicherweise Richtung Florida ziehen wird, in Sicherheit zu bringen. Aus dem armen Karibikstaat Haiti, wo man dem Sturm besonders besorgt entgegen geblickt hatte, wurden zunächst nur umgestürzte Bäume gemeldet.

Hochhausruine in Miami wurde wegen "Elsa" gesprengt

Es war zunächst unklar gewesen, mit welcher Intensität der Sturm sich im US-Bundesstaat Florida bemerkbar machen würde. Gouverneur Ron DeSantis erklärte den Notstand für 15 Bezirke Floridas, darunter auch Miami-Dade County, wo ein Wohnkomplex teilweise eingestürzt war. Dies ermöglicht es der Regierung, zusätzliche Ressourcen zu mobilisieren, um im Bedarfsfall schneller helfen zu können. Die Rettungsarbeiten an dem eingestürzten Gebäude sind zurzeit unterbrochen. Wegen "Elsa" sollte die Sprengung des noch stehenden Gebäudeteils vorgezogen werden, die Behörden bereiten den schnellstmöglichen Abriss vor.

Die Ruine des Hochhauses in Surfside wurde noch vor Ankunft des Tropensturms "Elsa" gesprengt. Foto: Mark Humphrey, dpa

Die Hurrikan-Saison im Atlantik dauert von Juni bis November. Im vergangenen Jahr fiel sie besonders intensiv aus. Die US-Klimabehörde NOAA rechnet in diesem Jahr erneut mit einer überdurchschnittlich starken Saison. Die zunehmende Intensität tropischer Wirbelstürme, die für ihre Entstehung warmes Wasser brauchen, führen Experten auf den Klimawandel zurück.

Waldbrände in den USA und in Kanada

Das durch einen Blitzschlag ausgelöste "Lava"-Feuer nördlich der Ortschaft Weed im Bundesstaat Kalifornien hat sich auf eine Fläche von knapp 100 Quadratkilometern ausgebreitet, ein Übergreifen der Flammen auf Siedlungen konnte bisher aber verhindert werden. Tausende Menschen mussten vorsichtshalber zeitweise ihre Häuser verlassen.

Feuerwehrmänner bei der Überwachung des Lava Feuers in Kalifornien. Foto: Noah Berger, dpa

Die Extremhitze im Westen Kanadas hat nachgelassen, doch anhaltende Trockenheit und weiterhin hohe Temperaturen begünstigten auch dort viele Waldbrände. Allein in der Provinz British Columbia listeten die Behörden am Sonntag 173 Feuer auf. Am schlimmsten hatte es dort die kleine Ortschaft Lytton getroffen, die durch ein schnell um sich greifendes Feuer fast komplett zerstört worden war. Unmittelbar zuvor war dort eine Rekordtemperatur von 49,6 Grad Celsius gemessen worden.

Vulkan auf Philippinen stößt Gase aus

Der Vulkan Taal auf den Philippinen hat wenige Tage nach einer Eruption ungewöhnlich hohe Mengen an vulkanischen Gasen ausgestoßen. Wissenschaftler warnten am Sonntag davor, dass er jederzeit wieder ausbrechen könne. Der nur 66 Kilometer südlich der Hauptstadt Manila gelegene Vulkan hatte am Donnerstag eine dunkle Wolke aus vulkanischen Gasen und Dampf einen Kilometer in die Luft geschleudert. Mehr als 3000 Menschen aus umliegenden Dörfern verließen ihre Häuser und brachten sich in Sicherheit.

Ein Bild aus der Ferne: Urlauber sollten dem Vulkan Mayon auf dem Philippinen besser nicht zu nahe kommen. Foto: Bullit Marquez, dpa

Seit dem Ausbruch gab der Taal mehrfach Gase und Dampf von sich - doch am Sonntag sei mit 22 628 Tonnen Schwefeldioxid ein Allzeit-Rekordwert gemessen worden, teilte das staatliche seismologische Institut Phivolcs mit. Begleitet wurde der Gasausstoß der vergangenen Tage demnach unter anderem von 26 vulkanischen Beben. "Diese Beobachtungen könnten darauf hindeuten, dass eine Eruption ähnlich der vom 1. Juli 2021 jederzeit erfolgen kann", hieß es in einem Lagebericht der Behörde. Die Warnstufe hatte das Institut bereits am Donnerstag von Stufe 2 auf Stufe 3 hochgesetzt.

Philippinen liegen auf dem Feuerring

Der Taal ist nach dem Mayon der zweitaktivste Vulkan des südostasiatischen Inselstaats. Er liegt auf der Hauptinsel Luzon. Die Gegend ist dicht besiedelt und auch bei Touristen beliebt. Zuletzt war Vulkan im Januar 2020 der ausgebrochen. Damals mussten mehrere hunderttausend Menschen ihre Häuser verlassen. Die Philippinen liegen auf dem Pazifischen Feuerring - der geologisch aktivsten Zone der Erde. (dpa)

