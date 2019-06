Hitzewelle in Deutschland: Nächste Woche wohl 40 Grad und mehr

vor 17 Min.

Hitzewelle in Deutschland 2019: Während der kalendarische Sommeranfang morgen eher durchwachsenes Wetter liefert, wird es nächste Woche heiß - richtig heiß. Die Wetterdienste schließen sogar extreme Temperaturen von 40 Grad und mehr nicht aus.

Wann kommt die erste echte Hitzewelle 2019? Wie heiß wird es nächste Woche? Und wie lange bleibt es so? Die wichtigsten Informationen im Überblick.

Wann kommt die erste Hitzewelle in Deutschland 2019?

Nächste Woche soll es mit den Temperaturen deutlich nach oben gehen. Schon Montag geht es los mit der Hitze, Dienstag und Mittwoch schlägt die Hitzewelle dann richtig zu. "Gebietsweise 35 Grad und mehr denkbar", meldet der Deutsche Wetterdienst (DWD) auf Twitter. Auch Dominik Jung von wetter.net erwartet mit Blick auf die Wettermodelle ähnlich hohe Temperaturen bei der Hitzewelle nächste Woche: „Solche Wetterkarten habe ich in diesem Ausmaß in meiner Zeit als Diplom-Meteorologe noch nie gesehen, ich mache diesen Job seit 2002. Wie stark das nun werden wird, müssen wir abwarten. Aber ob es nun 37 oder 40 Grad werden: Da steht uns eine extreme Hitze ins Haus“, sagte er gegenüber Bild.

Wie lange dauert die Hitzewelle nächste Woche?

Den aktuellen Modellen zufolge könnte die erste extreme Hitzewelle 2019 nächste Woche drei bis vier Tage dauern.

Wie heiß wird es werden?

Die Vorhersagen zu den Extrem-Temperaturen beruhen bislang nur auf Wetter-Modellen. Sie gehen von mindestens 35 Grad, möglicherweise sogar über 40 Grad aus.Welche Temperaturen wir tatsächlich erreichen und wo es besonders heiß wird, kann man noch nicht sagen. Genaue Wetterprognosen sind nur etwa drei Tage vorher möglich.

Wie kommt es zu der ersten Hitzewelle 2019?

Östlich von einem Tief, das sich westlich an den Britischen Inseln vorbei bis zur Iberischen Atlantikküste zieht, wird aus dem Süden sehr heiße Luft von der Sahara bis nach Mitteleuropa transportiert, berichtet wetter.net. So werden am Montag schon wieder entlang des Rheins teils 30 Grad und mehr erreicht. Diese heiße Luftmasse setzt sich im Wochenverlauf immer weiter durch.

Gibt es Tipps für eine Hitzewelle?

Der Deutsche Wetterdienst empfiehlt für Hitzewellen, ganz besonders auf sich zu achten. Hier die Tipps der Experten:

Trinken Sie viel an heißen Tagen. Besonders geeignet sind mineralstoffhaltige Getränke, wie Wasser oder Tee. Alkohol besser vermeiden.

Achten Sie vor allem auf ältere Personen und Kinder, die durch die Hitze besonders belastet sind. Sie brauchen gezielte Aufmerksamkeit.

Sport an heißen Tagen besser in den frühen Morgen- oder späteren Nachmittags- und Abendstunden.

Vermeiden Sie während der Mittagshitze starke körperliche Anstrengungen.

Achten Sie auf einen angemessenen Schutz gegen ultraviolette Strahlung.

Der beste Sonnenschutz sind geeignete Kleidung, Sonnenhut und Sonnenbrille. Haut, welche nicht mit Kleidung bedeckt ist, muss gut mit Sonnenschutzmittel eingerieben werden.

War 2018 nicht auch schon ein Mega-Sommer mit Hitzewellen?

Tatsächlich: Der deutsche Sommer 2018 war der zweitheißeste seit Beginn der regelmäßigen Messungen im Jahr 1881. Nur 2003 waren die Temperaturen noch höher. Zwischen den einzelnen Regionen der Republik gab es dabei große Unterschiede. So war Bayern mit einer Durchschnittstemperatur von 18,9 Grad – drei Grad mehr als der langjährige bayerische Durchschnittswert – das zweitkühlste Bundesland nach Schleswig Holstein. In Berlin war es mit durchschnittlich 20,8 Grad am wärmsten.

