Hochhaus-Sprengung: "Weißer Riese" in Duisburg ist gefallen

Das als "Weißer Riese" bekannte Hochhaus fällt in sich zusammen. Rund 290 Kilogramm Sprengstoff verwandelten es in einen Schutthaufen. Das Gebäude aus dem Jahr 1972 hatte einst 320 Wohnungen. Es galt als eines der größten Wohnhäuser in Nordrhein-Westfalen

Video: dpa