19:29 Uhr

Hochwasser: Schifffahrt auf Rhein bei Karlsruhe eingestellt

Ein Hochwasserschild steht am Rhein bei Mainz. Starkregen und Tauwetter sorgen aktuell in Rheinland-Pfalz für stark ansteigende Wasserstände.

Regen und Tauwetter haben die Wasserstände vieler kleiner Flüsse ansteigen lassen. Hier sinken die Pegelstände wieder, doch dem Mittelrhein stehen die Fluten noch bevor.

Wegen Hochwassers ist die Schifffahrt auf dem Rhein bei Karlsruhe eingestellt worden. Am Pegel Maxau wurde der Wasserstand von 7,5 Metern in der Nacht zum Samstag überschritten, wie die Hochwasservorhersagezentrale (HVZ) Baden-Württemberg mitteilte.

Am Samstagmorgen hatte der Rhein einen Wasserstand von mehr als 8 Metern. Die Experten rechnen damit, dass das Wasser in Maxau noch bis Samstagabend auf bis zu 8,30 Meter steigt.

Daneben hatte das Tauwetter bis Samstagmorgen vor allem im Süden Baden-Württembergs für verbreitet hohe Wasserstände gesorgt. An vielen Orten stiegen die Pegel nach Angaben der HVZ auf einen Bereich, der statistisch gesehen einmal in zwei Jahren erreicht wird. In Meckenbeuren im Bodenseekreis stieg die Schussen auf beinahe 4,50 Meter - ein Wasserstand, der im statistischen Mittel nur alle 20 bis 50 Jahre vorkommt.

