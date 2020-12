vor 1 Min.

Hochzeit auf den ersten Blick 2020: Sendetermine und Sendezeit - Infos zu Folge 7

Die Sat.1 Show "Hochzeit auf den ersten Blick" läuft aktuell mit Staffel 7 auf Sat.1. Alles Wichtige rund um Start, Sendetermine und Sendezeit finden Sie hier.

Von Monique Neubauer

Seit Anfang November ist es wieder so weit: Es wird geheiratet - allerdings ohne, dass sich das Brautpaar zuvor jemals gesehen hat. "Hochzeit auf den ersten Blick" heißt das Sat.1-Format, das bereits in die 7. Staffel geht. Auch in den neuen Folgen wagen Singles das Beziehungsexperiment.

Hier im Artikel erhalten Sie alle Informationen zum Start-Termin, zu den Sendeterminen und der Sendezeit. Außerdem lesen Sie alles zur Übertragung und den Kandidaten des Hochzeitsexperiments.

"Hochzeit auf den ersten Blick": Start-Termin

Die 7. Staffel von "Hochzeit auf den ersten Blick" startete am Mittwoch, 4. November 2020, um 20.15 Uhr bei Sat.1.

Die Sendetermine und Sendezeit von "Hochzeit auf den ersten Blick"

Der Sender hat bekannt gegeben, dass es acht Folgen der Sat.1-Serie geben soll. Hier sehen Sie eine Übersicht der Sendetermine von "Hochzeit auf den ersten Blick". Die Show läuft jeden Mittwoch zur Primetime:

Folge Datum Uhrzeit Sender 1 04. November 20.15 Uhr Sat.1 2 11. November 20.15 Uhr Sat.1 3 18. November 20.15 Uhr Sat.1 4 25. November 20.15 Uhr Sat.1 5 02. Dezember 20.15 Uhr Sat.1 6 09. Dezember 20.15 Uhr Sat.1 7 16. Dezember 20.15 Uhr Sat.1 8 23. Dezember 20.15 Uhr Sat.1

Übertragung

"Hochzeit auf den ersten Blick" läuft immer mittwochs bei Sat.1 im Free-TV. Außerdem besteht die Möglichkeit, sich die Show im Live-Stream oder über die Streamingplattform Joyn anzusehen. Alle Infos, auch zu den Wiederholungen, finden Sie hier: Übertragung im TV und Stream.

Kandidaten

Bei "Hochzeit auf den ersten Blick" wagen in diesem Jahr insgesamt zwölf Singles das Blind-Date auf dem Standesamt. Hier stellen wir Ihnen die diesjährigen Kandidaten genauer vor: Hochzeit auf den ersten Blick: Das sind die Kandidaten

