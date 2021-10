"Hochzeit auf den ersten Blick": Start und Sendetermine von Staffel 8

Bei Sat.1 geht demnächst eine neue Staffel von "Hochzeit auf den ersten Blick" an den Start. Sendetermine, Übertragung, Wiederholung und alle Infos haben wir hier für Sie.

Demnächst startet Staffel 8 von "Hochzeit auf den ersten Blick" bei Sat.1. In der Reality-Show treffen sich fremde Singles erstmals auf dem Standesamt und dürfen dann entscheiden, ob sie sich das Ja-Wort geben. Experten wählen im Vorfeld aus, welche Singles am besten zueinander passen und Sat.1 spendiert den frisch Vermählten dann noch die Flitterwochen - natürlich stets begleitet von Kameras. Nun haben neue Kandidaten die Möglichkeit, den richtigen Partner fürs Leben zu finden und ihn noch vor dem Kennenlernen zu heiraten.

Wann geht Staffel 8 von "Hochzeit auf den ersten Blick" bei Sat.1 an den Start? Wie sieht es mit Sendezeit und Sendeterminen aus? Wie läuft die Übertragung? Antworten auf alle Fragen haben wir hier in diesem Artikel für Sie.

"Hochzeit auf den ersten Blick": Start von Staffel 8 auf Sat.1

Die neuen Folgen von "Hochzeit auf den ersten Blick" gehen am 3. November 2021 bei Sat.1 an den Start.

Video: ProSieben

Staffel 8 von "Hochzeit auf den ersten Blick": Sendetermine und Sendezeit

Insgesamt wird es in Staffel 8 vier neue Folgen des Reality-Formats bei Sat.1 zu sehen. Darüber hinaus zeigt der Sender im Anschluss an die neuen Folgen auch die Sendung "Hochzeit auf den ersten Blick – Die spannendsten TV-Momente", in der Paare aus vergangenen Staffeln besucht werden. Wir haben hier die Sendetermine für beide Shows im Überblick für Sie:

"Hochzeit auf den ersten Blick"

Folge 1: 3.11.2021 - 20.15 Uhr, Sat.1

Folge 2: 10.11.2021 - 20.15 Uhr, Sat.1

Folge 3: 17.11.2021 - 20.15 Uhr, Sat.1

Folge 4: 24.11.2021 - 20.15 Uhr, Sat.1

"Hochzeit auf den ersten Blick – Die spannendsten TV-Momente"

Folge 1: 3.11.2021 - 23.05 Uhr, Sat.1

Folge 2: 10.11.2021 - 23.05 Uhr, Sat.1

Folge 3: 17.11.2021 - 23.05 Uhr, Sat.1

Folge 4: 24.11.2021 - 23.05 Uhr, Sat.1

"Hochzeit auf den ersten Blick": Übertragung live im TV und Stream

Staffel 8 der Reality-Show "Hochzeit auf den ersten Blick" gibt es ab dem 3. November 2021 immer um 20.15 Uhr auf Sat.1 im TV zu sehen. Neben der Übertragung im Fernsehen können Sie die neuen Folgen auch im Live-Stream hier auf dieser Seite auf der Homepage von Sat.1 ansehen oder auch über diesen Link auf der Streaming-Plattform Joyn.

Gibt es die neuen Folgen von "Hochzeit auf den ersten Blick" auch in der Wiederholung zu sehen?

Ob es eine Wiederholung im TV geben wird, ist bisher noch nicht bekannt. Sie können die Folgen jedoch nach der Ausstrahlung online im Stream ansehen. Dazu haben Sie wie bereits bei der Live-Ausstrahlung zwei Möglichkeiten. Zum einen gibt es die ganzen Folgen hier auf dieser Seite direkt bei Sat.1 in der Wiederholung. Darüber hinaus können Sie Staffel 8 der Reality-Show auch über diesen Link auf der Streaming-Plattform Joyn ansehen.

"Hochzeit auf den ersten Blick": Ablauf der Sendung

In Staffel 8 wurden im Vorfeld der Sendung in mehreren Castingdurchläufen von Experten vier Paare zusammengestellt, die von ihren Persönlichkeitseigenschaften gute Chancen darauf haben sollten eine glückliche Ehe zu führen. Wenn Sie dann auf dem Standesamt aufeinander treffen können sich die Kandidaten entscheiden, ob Sie sich auf eine Ehe mit ihrem Gegenüber einlassen wollen. Dieser Teil der Sendung ist keine Show - die Kandidaten gehen tatsächlich eine rechtsgültige Ehe ein. Allerdings halten die Beziehungen meist nicht. Laut Wikipedia waren im Juni 2020 von 28 Paaren nur noch fünf zusammen. (AZ)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.