13:10 Uhr

Hochzeit in Italien: David Hasselhoff und Hayley Roberts sagen "Ja" Panorama

David Hasselhoff hat seine Freundin Hayley Roberts geheiratet. Die Hochzeit fand im engen Kreis in Italien statt. Das Paar ist seit 2016 verlobt.

David Hasselhoff (66) hat zum dritten Mal geheiratet. Die Trauung mit dem Model Hayley Roberts (38) fand im engen Familienkreis in Italien statt. Das bestätigte Hasselhoffs Sprecher am Dienstag mehreren US-Medien, darunter dem Magazin People. Roberts postete ein Foto aus der südlichen Region Puglia auf Instagram. Das Paar hat sich vor sechs Jahren kennengelernt und 2016 verlobt.

David Hasselhoff trägt bereits vor der Hochzeit seinen Ehering

"Unser erstes Date war in Bonn", sagte Hasselhoff kürzlich der ProSieben-Sendung "red". Obwohl die Hochzeit erst jetzt stattfand trägt Hasselhoff seinen Ehering bereits seit einiger Zeit. Er stamme von seinen Eltern, "und ich trage ihn als Glücksbringer und zum Gedenken und deshalb dachte ich, dass das schön ist", sagte er dem Promi-Portal Entertainment Tonight Mitte Juli. "Ich muss nicht rausgehen und einen anderen Ring holen. Ich behalte einfach diesen hier."

12 Bilder David Hasselhoff, der ewige Bademeister Bild: dpa

David Hasselhoff hat geheiratet: Hayley Roberts ist seine dritte Ehefrau

Dieses Jahr war Hasselhoff mit seiner "30 Jahre Looking for Freedom"-Tour unterwegs. Der 66-Jährige sollte als Headliner auch zu den Friedberger Schlagertagen am 11. und 12. Mai kommen, der Auftritt fiel jedoch aus. Gründe seien laut den Friedberger Veranstaltern vertragsrechtliche Differenzen gewesen. Obwohl Hasselhoff hauptsächlich in den 80er und 90er Jahren mit den Serien "Knight Rider" und "Baywatch" berühmt wurde, liegt dem 66-Jährigen nach eigener Angabe auch sehr viel an seiner Musik-Karriere.

Trotzdem bereut er wohl einige seiner früheren Lieder. "Es gab Songs, von denen ich mir wünschte, sie nie gemacht zu haben. Heute lache ich herzhaft darüber. Aber ich sage nicht welche, um die Songwriter nicht zu beleidigen", sagte der 66-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. "Aber es waren schon echt Schlimme dabei."

Das Model Hayley Roberts ist die dritte Ehefrau von David Hasselhoff. Der Sänger war bereits mit seinen Schauspielkolleginnen Catherine Hickland und Pamela Bach verheiratet. Er hat zwei erwachsene Töchter. (dpa, AZ)

Themen Folgen