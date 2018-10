21:37 Uhr

Hochzeit von Eugenie und Jack: Wieder ein „Ja“ in Schloss Windsor Panorama

Ein glückliches Paar: Prinzessin Eugenie und ihr Ehemann Jack Brooksbank verlassen am Freitag die St. George’s Chapel in Schloss Windsor.

Queen-Enkelin Prinzessin Eugenie heiratet ihren Jack in der St.-Georgs-Kapelle in Windsor. Dazu singt der italienische Startenor Andrea Bocelli.

Von Katrin Pribyl

Er versucht erst gar nicht, seine Emotionen zu verstecken. Als Prinzessin Eugenie strahlend in ihrem schlichten weißen Kleid mit der langen Schleppe auf ihn zuschreitet, kämpft Jack Brooksbank mit den Tränen. „Du siehst perfekt aus“, sagt er zu seiner Braut. Es sind bewegende Momente, verfolgt von hunderten Gästen in der St.-Georgs-Kapelle in Windsor sowie zahlreichen Fernsehzuschauern.

Prinzessin Eugenie heiratet Jack Brooksbank

Am Freitagmittag gaben sich Prinzessin Eugenie Victoria Helena von York und Jack Brooksbank auf Schloss Windsor das Ja-Wort. Wie zuvor bereits Prinz Harry und Meghan Markle im Mai. Im Unterschied zu diesen heirateten am Freitag jedoch zwei Menschen, von denen selbst viele Briten noch nie gehört haben. Die 28-jährige Tochter von Prinz Andrew und Sarah „Fergie“ Ferguson, ist Nummer neun in der britischen Thronfolge, Kunsthistorikerin und Direktorin einer Galerie. Brooksbank stammt aus einer wohlhabenden Familie, arbeitete als Manager eines Nobelklubs in London und ist Markenbotschafter einer Tequila-Firma.

Abgesehen vom großen Staraufgebot unter den Gästen – der italienische Tenor Andrea Bocelli sang zwei Lieder – und dem Ort war die Zeremonie deutlich weniger pompös als bei ihrem Cousin, dafür aber genauso romantisch, schwärmten Beobachter. Die 92 Jahre alte Queen kam in einem hellblauen Outfit und wurde von ihrem 97-jährigen Mann, Prinz Philip, begleitet. Herzogin Camilla, Frau von Prinz Charles, war die einzige aus der königlichen Familie, die wegen Terminen in Schottland der Trauung fernblieb.

