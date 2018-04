Hochzeit von Harry und Meghan: Prinz William wird Trauzeuge

vor 45 Min.

Es ist die Hochzeit des Jahres: Prinz Harry und Schauspielerin Meghan Markle heiraten am 19. Mai. Harrys Trauzeuge wird sein Bruder Prinz William sein.

Prinz William (35) soll der Trauzeuge für seinen Bruder Prinz Harry (33) bei dessen Hochzeit mit Meghan Markle (36) sein. Das teilte der Kensington-Palast am Donnerstag mit.

William freue sich, seinem Bruder bei dem Traugottesdienst zur Seite zu stehen, hieß es in der Mitteilung. Überraschend ist die Entscheidung nicht, Prinz Harry war bei der Hochzeit von William und Herzogin Kate im Jahr 2011 Trauzeuge seines Bruders gewesen.

Meghan Markle und Prinz Harry: Hochzeitstermin und Location

Prinz Harry und Meghan Markle heiraten am 19. Mai rund 30 Kilometer westlich von London auf Schloss Windsor, einer Residenz des britischen Königshauses mit einer gut 900-jährigen Geschichte. Die Trauung beginnt um 12 Uhr (Ortszeit, 13 Uhr MESZ) in der St. George's Chapel in der Schlossanlage. Das Gotteshaus ist die letzte Ruhestätte von elf Monarchen, darunter der legendäre König Heinrich VIII. und Karl I. Wenn hier nicht gerade ein Prinz heiratet, steht die Kirche der Öffentlichkeit offen.

Der Gottesdienst wird vom Dekan von Windsor, David Conner, geleitet. Das Eheversprechen nimmt Harry und Meghan aber der Erzbischof von Canterbury, Justin Welby, als oberster Geistlicher der anglikanischen Kirche ab.

Etwa 600 Menschen sind zur Hochzeitsmesse und dem anschließenden Empfang eingeladen.

Hochzeit von Harry und Meghan wird auf Großleinwänden übertragen

Die Polizei rechnet damit, dass 100.000 Menschen wegen der Hochzeit nach Windsor reisen. Die Besucher müssen sich auf Taschenkontrollen einstellen, auch Straßensperren zählen zu den umfangreichen Sicherheitsvorkehrungen für die Hochzeit.

Der Menge wird allerdings auch etwas geboten. Die Hochzeit wird auf Großleinwände übertragen, es gibt Live-Musik und Stände mit Essen und Getränken. Ganz Windsor wird mit Wimpeln und Girlanden geschmückt. Pubs und Bars in der Stadt dürfen an dem Hochzeitswochenende bis 1.00 Uhr nachts (Ortszeit) geöffnet bleiben - und damit zwei Stunden länger als sonst. (dpa/afp/AZ)

