"Höhle der Löwen" 2018: Das sind die Investoren in der Jury

Fünf Kandidatinnen traten im Finale der RTL2-Show "Curvy Supermodel - Echt. Schön. Kurvig." 2018 gegeneinander an. Am Ende gewann die 18-jährige Abiturientin Ines.

TVOG 2018

"The Voice of Germany" 2018: Staffel 8 startet am 18. Oktober

Bisher war es nur ein Gerücht, jetzt ist es offiziell: Am 18. Oktober startet "The Voice of Germany" 2018. Alle Infos zur 8. Staffel von TVOG hier im News-Blog.