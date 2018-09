"Höhle der Löwen" 2018, Folge 3: Kandidaten und ihre Produkte

vor 34 Min.

Naschen, Schlafen, Balancieren - mit vielfältigen Produkten wagen sich Gründer in Folge 3 in "Die Höhle der Löwen".

In Folge 3 von "Die Höhle der Löwen" regiert die Vielfalt. Die Zuschauer erwartet unter anderem einen Insektenburger und eine medizinische Neuheit.

Folge 3 von "Die Höhle der Löwen" läuft heute Abend auf Vox. Und wieder buhlen mutige Gründer mit vielfältigen Erfindungen um die Gunst der "Löwen" in der Jury. Auf seiner Internetseite hat der Sender bereits eine Vorschau auf die kommende Folge der Gründershow veröffentlicht. Die Zuschauer dürfen sich demnach auf sportliche Innovationen, Deutschlands ersten Insektenburger und eine medizinische Neuheit freuen.

In der "Höhle der Löwen" soll "Baby Paul" einen Millionendeal bringen

Die Gründer Jens Schwindt und Michael Hoffmann wollen die Jury mit ihrer Firma "Sim Characters" überzeugen. Ihre Patientensimulatoren sollen dabei helfen, die Versorgung kranker Kinder zu verbessern. Heimlicher Star der Sendung ist daher "Baby Paul". "Paul" ist einem Frühgeborenen in der 27. Schwangerschaftswoche nachempfunden. An ihm sollen Mediziner den Umgang mit Frühgeborenen unter realistischen Bedingungen trainieren.

Mit einem Investment von einer Million Euro wollen die Gründer die Entwicklung des Simulators vorantreiben. Sie bieten den "Löwen" dafür zehn Prozent ihrer Firmenanteile. Kommt es zum Millionendeal? Welche Investoren die Kandidaten in "Die Höhle der Löwen" überzeugen müssen, lesen Sie hier.

Produkte in Folge 3: Buffalo-Würmer für die "Höhle der Löwen"-Jury

Außerdem erwartet die Juroren auch wieder eine kulinarische Innovation: Das Team von "Bugfoundation" stellt Deutschlands ersten Insektenburger vor. Mit Buffalo-Würmern wollen die Kandidaten die Jury um Judith Williams, Carsten Maschmeyer, Frank Thelen, Ralf Dümmel und Dagmar Wöhrl begeistern.

Danach wird es sportlich. Die Gründer von "Plankpad" wagen sich mit einem Balance-Board in die "Höhle der Löwen". Ein Balance-Brett, das mithilfe einer App Übungen mit Spielen und Workouts verbindet, soll ihnen zum großen Durchbruch verhelfen.

Der Kopf hinter "Smartsleep" will die "Löwen" nicht mit sportlicher Betätigung beeindrucken - im Gegenteil: Mit einer speziellen Vitamin-Mischung will der Gründer für einen erholsameren Schlaf sorgen. Kreativ wird es dann auch noch. Die Kandidaten von "Dot on Art" zeigen, wie man mit Klebepunkten und Punkterastern selbst Kunstwerke anfertigen kann.

Zu sehen ist die dritte Folge von "Die Höhle der Löwen" am Dienstag, 18. September, um 20.15 Uhr auf Vox. Alle Neuigkeiten zur Sendung können Sie auch in unserem Newsblog verfolgen. (AZ)

