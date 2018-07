Höhlenrettungsdrama um Fußballteam: Elon Musk schimpft auf Twitter

vor 46 Min.

"Sorry pedo guy, you really did ask for it": Elon Musk erntete viel Kritik für seine wüsten Beschimpfungen gegenüber eines thailändischen Rettungstauchers.

Die Jugendfußballer sind aus der Höhle in Thailand befreit. Weil Elon Musk dabei nicht helfen durfte, beschimpfte er einen der Rettungstaucher auf Twitter.

Elon Musk liegt im Streit mit einem der Rettungstaucher von Thailand. Der Tesla-Chef wollte mit einem Mini-U-Boot die Bergung der Jugendlichen aus der Höhle unterstützen. Bei den Rettungskräften kam das nicht gut an, ein Taucher bezeichnete den Vorschlag im Interview mit CNN als "PR-Gag". Der Unternehmer antwortete mit wüsten Beschimpfungen.

Rettungstaucher befreite Jungen aus der Höhle und lehnte Musks Angebot ab

"Er kann sich sein U-Boot dahin schieben, wo es weh tut", sagte Vern Unsworth, einer der Rettungstaucher, dem Nachrichtensender CNN am Samstagabend. Nicht mehr als ein "PR-Gag" sei das Angebot gewesen, sagte der Brite. "Es bestand absolut keine Chance, dass es funktioniert", sagte Unsworth, "er hatte keine Vorstellung davon, wie es in der Höhle aussieht." Die steife Außenhülle des bereitgestellten U-Boots sei mit rund 1,70 Metern zu lang gewesen, um Kurven und Hindernisse zu umfahren. "Es wäre nicht einmal 50 Meter weit in die Höhle reingekommen." Musk hatte sich Zugang zu der Höhle verschafft, man habe ihm aber gesagt, er solle schnell wieder gehen. "Und das hätte er auch tun sollen."

Elon Musk beschimpft Rettungstaucher der Fußballmannschaft nach Höhlendrama auf Twitter

Der Tesla-Chef reagierte mit Beschimpfungen. Auf Twitter schrieb er, er habe "diesen britischen Auswanderertypen, der in Thailand lebt" nie bei der Höhle gesehen. Außerdem bezeichnete er den Rettungstaucher als Pädophilen: "Sorry pedo guy, you really did ask for it." Schnell wurde in den Netzwerken Kritik an Musk laut. Zunächst versuchte der noch zu kontern, indem er einen signierten Dollar wettete, dass die Unterstellungen wahr seien. Kurze Zeit später wurden die Tweets dann gelöscht. Jedoch hatte ein Mitarbeiter der Redaktion von The Daily Beast Screenshots der Nachrichten gespeichert und auf Twitter verbreitet:

ah good it appears elon musk is now doubling down on his claim that one of the cave rescuers is a pedophile pic.twitter.com/3QSGhjQPON — Max Tani (@maxwelltani) 15. Juli 2018

Am Dienstagabend konnten die letzten Jungen aus der Höhle befreit werden. Am 23. Juni wurden sie in der Tham-Luang-Höhle von rasch steigenden Wassermassen überrascht. Neun Tage später fand man die Jungen, sie wurden mit Lebensmitteln versorgt und medizinisch betreut. Nach starken Monsunregenfällen mussten sie dort über zwei Wochen ausharren. Das Gesundheitsministerium Thailands teilte mit, den Jungen gehe es gut, sie seien "wohlauf" und "frohgemut".

Das Schicksal der, aus einer Höhle in Thailand geretteten, jungen Fußballspieler und ihres Trainers bewegt die Welt. Noch kümmern sich Ärzte um das Team. Immer klarer wird: Die Sache war viel brenzliger als gedacht. Video: dpa

(AZ/dpa)

