Neu entflammte Liebe bei JLo und Ben Affleck: Kann das gutgehen?

Jennifer Lopez und Ben Affleck sind wieder verliebt. Nach fast 20 Jahren Beziehungspause. Wann neu entfachte Liebe hält.

Wären da nicht die Schlaghosen an Ben Afflecks Beinen und JLos hüfttiefe Jeans zum bauchfreien Top, man würde kaum erkennen, dass zwischen den frühen Bildern des Traumpaars und den neuesten romantischen Kussfotos 18 Jahre vergangen sind. Fast zwei Jahrzehnte, in denen die beiden Tops-Stars andere liebten, selbst andere wurden und Kinder bekamen. Und sich offenbar alles verziehen, was das krachende Scheitern ihrer ersten Beziehung ausgelöst hatte – inklusive Hochzeitsabsage im Jahr 2003. Jetzt nämlich: Liebes-Comeback! Bennifer sind zurück – und acht Millionen Fans auf Instagram gefällt das Knutschbild, mit dem die Sängerin und der Schauspieler („Pearl Harbour“, „Gone Girl“) ihr Glück an JLos 52. Geburtstag öffentlich gemacht haben.

Jennifer Lopez und Ben Affleck: Rampenlicht als Trennungsgrund

Neu entfachte Liebe – kann das gut gehen? Eric Hegmann ist Paartherapeut und wird gerne herangezogen, wenn es um Beziehungs-Comebacks geht – weil er so viel darüber weiß und geforscht hat wie kaum ein anderer in Deutschland. In seinem gleichnamigen Blog kümmert sich Hegmann vor allem um das Gefühlschaos bürgerlicher Paare. Aber weil Stars in ihrer Sehnsucht nach dem kleinen und großen Glück öfter fotografiert und genauer beobachtet werden, heißt das ja nicht, dass sie sich etwas anderes wünschen als die frisch verliebte Nachbarin oder der Single mit Liebeskummer von nebenan.

US-Sängerin Jennifer Lopez wirkte bereits in über zwei Dutzend Filmen mit. Foto: Imagespace, Zuma Wire, dpa

Wie also schätzt Hegmann die Chancen des On-off-on-Pärchens ein? „Ob ein Liebescomeback klappt, hängt stark von den Trennungsgründen ab“, schreibt der Therapeut und Autor auf seiner Internetseite. Deutsche Paare würden sich am häufigsten wegen Geld, Untreue und Unehrlichkeit trennen, weil sie sich nichts mehr zu sagen hätten oder keine Anziehungskraft mehr bestehe.

Ben Affleck und Jennifer Garner verstehen sich nach wie vor gut. Foto: Mike Nelson, dpa

Lopez und Affleck hingegen kämpften bei ihrer Trennung nach 18 Monaten Beziehung aber eben doch mit Problemen, die der gemeine Verliebte nicht kennt. Sie betonten damals, dass das große Interesse der Medien an ihrem Privatleben ihre Liebe scheitern ließ. Gerüchten zufolge spielte damals bereits eine zweite Jennifer im Leben des Schauspielers eine Rolle: Schauspielerin Jennifer Garner. Die beiden Stars heirateten 2005. Nach zehn Jahren Ehe gaben die Eltern dreier Kinder 2015 ihre Trennung bekannt. JLo und ihr Ben hatten in all der Zeit offenbar nie den Kontakt verloren – und alle Wunden von damals scheint die Zeit geheilt zu haben.

Die Zeit heilte bei Bennifer alle Wunden

Wie ist das, wenn man sich einst so gut kannte und doch mit einem ganz neuen, um Jahrzehnte gereiften Menschen zusammen ist? „Paare, die erfolgreich ein Liebescomeback versuchten, sagen meist, sie hätten sich neu in ihren Partner verliebt. Meist war also die Trennung bereits so lange her, dass die Beziehung aufgearbeitet werden konnte“, erklärt Paartherapeut Hegmann weiter. Klingt nicht schlecht für „Againifer“, wie Fans das wiedervereinte Traumpaar in Anspielung auf das englische Wort „again“, also „wieder“, getauft haben.

Ein Liebes-Comeback nach so langer Trennung gab es unter echten Topstars noch nie. Vergleich und Prognose also schwierig. Freunde des Paars, so steht es in verschiedenen Medien, können sich vorstellen, dass die beiden „für immer“ zusammenbleiben. Bennifer forever? Klingt wie der Titel eines wunderbaren Liebesfilms.