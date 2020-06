vor 32 Min.

"Hospital Playlist": Start heute - Folgen, Handlung, Cast, Trailer

"Hospital Playlist": Netflix bringt am 4.6.20 die koreanische Comedy-Serie an den Start. Wir informieren Sie über Handlung, Folgen und Besetzung. Auch einen Trailer gibt es für Sie.

Von Claus Holscher

Heute erscheint beim Streaming-Dienst Netflix die koreanische Serie "Hospital Playlist". Welche Schauspieler sind im Cast? Worum dreht sich die Handlung der Folgen? Hier erfahren Sie es. Zum Schluss bieten wir Ihnen auch noch einen Trailer.

"Hospital Playlist": Heute ist der Start bei Netflix

Netflix hat den Start der Serie für den heutigen Freitag, 4. Juni 2020, angekündigt. Der Streaming-Dienst kann laut Anbieter 30 Tage lang kostenlos genutzt werden, danach kostet ein Abo zwischen 7,99 und 15,99 Euro.

Handlung: Worum geht es bei "Hospital Playlist"?

"Hospital Playlist" beschreibt das Leben und die Schicksale von Ärzten, Schwestern und Patienten in einem Krankenhaus. Geburten, Todesfälle, schwerere und leichtere Krankheiten - alles ist dabei. Fünf der Ärzte haben 1999 ihr Studium an derselben Universität begonnen. Seitdem sind sie dicke Freunde und froh darüber, dass sie auch in ihrer Berufspraxis beisammen bleiben konnten.

In Korea läuft die Serie unter dem Titel "Wise Doctor Life".

"Hospital Playlist" bei Netflix: Die Folgen

Die zwölf Folgen sind bisher nur durchnummeriert. Sobald uns die Episoden-Titel vorliegen, erfahren Sie es hier.

Besetzung: Welche Schauspieler sind im Cast von "Hospital Playlist"?

Cho Jung-seok

Yoo Yeon-seok

Jung Kyung-ho

Kim Dae-Myeung

Dae-Myeung Jeon Mi-do

Kim Hae-suk

Kim Kap-soo

Kap-soo Jung Moon-sung

Die Serie stammt von Shin Won-ho und Lee Woo-jung

"Hospital Playlist": Der Trailer zur Netflix-Serie

Der Trailer liegt uns im Moment nur im Original mit englischen Untertiteln vor. Sobald wir eine deutsche Version bekommen, tauschen wir die Videos aus. (AZ)

