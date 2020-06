vor 34 Min.

"Hot Fuzz": TV-Termin, Handlung, Cast und Trailer

Der Film "Hot Fuzz" läuft demnächst auf RTL 2. Alle Infos rund um TV-Termin, Handlung, Besetzung sowie einen Trailer finden Sie hier.

Die britisch-französische Action-Komödie "Hot Fuzz" kommt immer mal wieder im Fernsehen. Wann der Film das nächste Mal im TV zu sehen ist und alles zur Handlung und Besetzung, erfahren Sie hier. Außerdem haben wir am Ende des Artikels einen Trailer für Sie.

"Hot Fuzz": Wann ist der nächste TV-Termin?

Der Film "Hot Fuzz" ist am Samstag, 13.6.20, im Free-TV auf RTL 2 zu sehen. Die Komödie wurde 2007 gedreht und hat eine Laufzeit von insgesamt 121 Minuten. "Hot Fuzz" ist ab 16 Jahren freigegeben.

Handlung von "Hot Fuzz": Worum geht es im Film?

In "Hot Fuzz" geht es um den Londoner Elitepolizisten Nicholas Angel. Weil er besser ist als jeder seiner Kollegen und das ein schlechtes Bild auf die restliche Abteilung wirft, "befördert" ihn sein Boss in das kleine beschauliche Örtchen Sandford. Dort ist vergleichsweise wenig geboten: Die Verbrechensrate liegt bei 0 und Angels einzige Aufgabe ist es, mit seinem unbeholfenen Kollegen Danny Butterman auf Gartenpartys für Ordnung zu sorgen. Doch schon bald fällt Angel etwas ungewöhnliches auf: In Sandford gibt es offiziell keine Morde, aber dafür ist die Unfallstatistik in der Region ungewöhnlich hoch...

"Hot Fuzz"-Besetzung: Schauspieler im Cast

Hier finden Sie die Hauptdarsteller von "Hot Fuzz" im Überblick:

Rolle Schauspieler Nicolas Angel Simon Pegg Met Sergeant Martin Freeman Kenneth Bill Nighy Danny Butterman Nick Frost Simon Skinner Timothy Delton "Not" Janine Robert Popper Bob Joe Cornish Inspector Frank Butterman Jim Broadbent Dave Chris Waitt Bernhard Cooper Eric Mason

Trailer zu "Hot Fuzz"

Den offiziellen deutschen Trailer zum Film "Hot Fuzz" können Sie sich hier ansehen:

