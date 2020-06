vor 33 Min.

"Hot oder Schrott – Die Allestester – Spezial": Vorschau zum 28.6.20

"Hot oder Schrott – Die Allestester – Spezial" läuft am Sonntag, 28.6.2020, auf Vox. Hier in der Vorschau erfahren Sie alle Infos rund um Kategorien und Allestester.

"Hot oder Schrott – Die Allestester – Spezial" ist am 28.6.2020 bei Vox zu sehen. Das Prinzip der Show sieht so aus: Verschiedene Paare oder Wohngemeinschaften bekommen jeweils zu unterschiedlichen Kategorien kostenlose Produkt-Neuheiten zugeschickt, die sie dann umfassend ausprobieren. Am Ende müssen die Tester dann das Urteil "Hot oder Schrott" fällen. Hier in der Vorschau erhalten Sie alle Infos zur morgigen Folge.

Die Spezialausgabe von "Hot oder Schrott – Die Allestester" unterscheidet sich vom Original, da es ein Ranking aus den verschiedenen Produkt-Kategorien gibt. Es werden die Top 3 aus allen Folgen gekrönt. Das sind die Informationen zur Spezial-Folge:

Übertragung und Sendetermin vom "Hot oder Schrott – Die Allestester – Spezial"

Das "Hot oder Schrott – Die Allestester – Spezial" läuft morgen am Sonntag, 28. Juni 2020, um 20.15 Uhr bei Vox.

Inhalt und Kategorien der Spezial-Folge:

In fünf verschiedenen Kategorien müssen die Allestester jeweils drei Produkte testen und bewerten. Hier der Überblick:

Kategorie "Fit und Fertig":

Vibrationsplatte: "Crazy Fit Massage".

Sport- und Massagegerät: "AB Rocket Twister"

Fitness für die Füße: "Dynair Walker Comfort"

Kategorie "Enthaarung":

Haarentfernungsspray "Velform Hair Erase"

"Beauty-Piler Gesichtsepilierer"

"Beauty Sugar Strong Zuckerpaste"

Kategorie "Die größten Produkte"

"Eglu Cube Omlet Hühnerstall"

"Telefonzelle"

"Garden Igloo"

Kategorie "Outdoor"

"Hydro Force Wave Edge stand up paddle board"

"Disc-O-Bed XL Feldbett"

"Stinkbomben"

Kategorie "Geduldsprobe"

"Sonnensegel für Autos "

" "Pasta maker"

"The Cave Tent"

"Hot oder Schrott – Die Allestester – Spezial": Die Tester

In dieser Folge sind laut Vox folgenende Allestester dabei:

Hubert und Matthias

Detlef und Nicole

Roland und Steffi

Die Kölner Studenten-WG

Die WG

