vor 18 Min.

"Hotel Transsilvanien 2": TV-Termin, Handlung, Schauspieler, Trailer - Übertragung am 28.6.

Adam Sandler spricht Dracula in "Hotel Transsilvanien 2". TV-Termin, Handlung, Besetzung und Trailer - hier gibt es alle Infos.

Der Film "Hotel Transsilvanien 2" läuft heute bei RTL. Alle Infos rund um TV-Termin, Handlung, Besetzung und Trailer erhalten Sie hier.

"Hotel Transsilvanien 2" ist ein Animationsfilm von Sony Pictures und kam 2015 das erste Mal in die Kinos. Mittlerweile gibt es drei Teile der Reihe. "Hotel Transsilvanien 2" ist nun im Free-TV bei RTL zu sehen. Wann genau ist der TV-Termin? Gibt es einen Trailer? Welche Schauspieler leihen den Figuren ihre Stimmen? Lesen Sie hier die Antworten und weitere Infos zur Handlung von "Hotel Transsilvanien 2" .

"Hotel Transsilvanien 2": Wann ist der TV-Termin?

"Hotel Transsilvanien 2" ist am Sonntag, 28. Juni 2020, ab 20.15 Uhr im Free-TV auf RTL zu sehen. Der Film dauert insgesamt 89 Minuten und ist ab 6 Jahren freigegeben.

Handlung von "Hotel Transsilvanien 2": Worum geht es in dem Film?

Der zweite Teil von "Hotel Transsilvanien" spielt sieben Jahre nach der Handlung des ersten Films. Johny und Mavis haben geheiratet und einen Sohn bekommen. Doch in den Augen des Großvaters Dracula gibt es ein Problem: Der kleine Dennis hat keine vampirischen Eigenschaften. Bis zu seinem fünften Geburtstag könnte er noch zum Vampir werden, was Großvater Dracula unbedingt umsetzen will. Als Mavis und Johnny nach Kalifornien reisen, ergreift er die Gelegenheit.

"Hotel Transsilvanien 2"-Besetzung: Schauspieler im Cast

Im Original ist der Film hochkarätig besetzt: Adam Sandler leiht Dracula seine Stimme, auch Sängerin Selena Gomez ist dabei. Hier finden Sie die Besetzung von "Hotel Transsilvanien 2" im Überblick:

Rolle Originalsprecher Deutscher Synchronsprecher Dracula Adam Sandler Rick Kavanian Johnny Andy Samberg Andreas Bourani Mavis Selena Gomez Palina Rojinski Dennis Asher Blinkoff Vicco Clarén Frank Kevin James Hans-Eckart Eckhardt Murray Keegan-Michael Key Daniel Zillmann Wayne Steve Buscemi Tobias Lelle Winnie Sadie Sandler Vlad Mel Brooks Dieter Hallervorden Griffin David Spade Simon Desue

Trailer zu "Hotel Transsilvanien 2"

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen