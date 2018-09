vor 55 Min.

Hotelmitarbeiter beim Grillen von Stichflamme verletzt

In einem Stuttgarter Biergarten erlitt ein Mitarbeiter Verbrennungen. Er arbeitete an einem Grillstand, als ihn eine Stichflamme aus einer Gasflasche verletzte.

Ein Hotelmitarbeiter ist in Stuttgart beim Grillen schwer verletzt worden. Der 20-Jährige erlitt bei dem Vorfall am Samstag Verbrennungen und kam in eine Spezialklinik, wie die Polizei mitteilte.

Lebensgefahr könne nicht ausgeschlossen werden. Der Angestellte war im Biergarten an einem Grillstand eingesetzt, als eine Stichflamme aus einer Gasflasche ihn verletzte. (dpa/lsw)

