"House of Cards" Staffel 6: Erster Trailer veröffentlicht

Die sechste Staffel "House of Cards" steht in den Startlöchern. Netflix veröffentlichte nun den ersten Trailer - ohne Kevin Spacey.

"House of Cards" startet in die sechste und letzte Runde. Netflix veröffentlichte den ersten Trailer zur neuen HoC-Staffel parallel zu den Oscarverleihungen. In dem 30-sekündigen Clip bekommen Fans einen kurzen Vorgeschmack auf die Präsidentschaft von Robin Wright als Claire Underwood - und zwar ohne ihren Mann, Frank Underwood, gespielt von Kevin Spacey.

Nachdem im Herbst 2017 Vorwürfe wegen sexueller Belästigung gegen Spacey geäußert wurden, beschloss der Streaming-Dienst Netflix, "House of Cards" nach der sechsten Staffel zu beenden. Außerdem sollte Spacey als Frank Underwood in der letzten Staffel bereits nicht mehr zu sehen sein. Das zeichnet sich bereits im Trailer ab.

"House of Cards" Staffel 6: Claire Underwood ist Präsidentin

Passend zur aktuellen "Time's Up"-Bewegung, die auch die Frauen hinter dem Hashtag #metoo unterstützt, übernimmt in der sechsten "House of Cards"-Staffel eine Frau das Zepter: Der Trailer führt den Zuschauer auf kürzestem Wege ins Oval Office, wo Claire Underwood bereits wartet. Auf ihrem mächtigen braunen Ledersessel hat sie dem Zuschauer zunächst den Rücken zugewandt, bevor sie sich umdreht und aufsteht: "We're just getting started", verkündet die Präsidentin der USA in ihrem blauen Kostüm.

"Wir fangen gerade erst an", denn Claire hat sich diesen Posten insgeheim lange ersehnt und steht noch am Anfang ihrer Karriere. Ihre Rolle als First Lady an der Seite Frank Underwoods war nie genug.

In Staffel sechs der Polit-Serie wird sie frischen Wind ins Weiße Haus bringen und vermutlich einige Intrigen zu ihren Gunsten nutzen - da steht sie ihrem Mann in der Serie um nichts nach.

Wer von den bisherigen Akteuren in "House of Cards", Staffel 6 weiter mit dabei ist, lässt sich zumindest aus dem Trailer selbst nicht ersehen. Wie es heißt, sollen neben Hauptdarstellerin Robin Wright als Claire Underwood aber auch Michael Kelly, Campbell Scott, Jayne Atkinson, Patricia Clarkson, Constance Zimmer in der letzten Staffel dabei sein.

Netflix hatte zudem kürzlich zwei neue Protagonisten angekündigt. Zu den Rollen von Diane Lane und Greg Kinnear machte das Unternehmen keine Angaben. Laut US-Medienberichten sollen sie Geschwister spielen. (AZ)

