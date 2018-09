10:26 Uhr

"House of Cards": Trailer zeigt Serienschicksal von Kevin Spacey Panorama

Kevin Spacey ist in der sechsten Staffel von "House of Cards" nicht mehr zu sehen.

Wegen Missbrauchsvorwürfen gegen ihn hat Kevin Spacey ab Staffel 6 keinen Platz mehr bei "House of Cards". Ein Trailer verrät nun das Ende von Frank Underwood.

Die sechste Staffel von "House of Cards" wird gleichzeitig die letzte sein. Von den fünf vorhergegangenen unterscheidet sich Staffel 6 nicht nur durch ihre Länge: Statt der bislang üblichen 13 Folgen besteht sie nur aus acht. Sie muss auch ohne Schauspieler Kevin Spacey - und damit ohne ihren Hauptdarsteller Frank Underwood - auskommen.

Das wurde bereits kurz nach den Missbrauchsvorwürfen gegen Spacey bekannt. Netflix beendete die Zusammenarbeit mit dem Schauspieler. Doch wie Frank Underwood aus der Serie scheiden würde, war für die Fans lange ein Rätsel - bis jetzt.

Das passiert mit Frank Underwood in der 6. Staffel "House of Cards"

Der Trailer der sechsten Staffel gibt nun Klarheit darüber. Zu sehen ist Robin Wright, die Frank Underwoods Frau Claire spielt. Scheinbar ungerührt steht sie am Grab ihres Mannes und richtet ihre letzten Worte an ihn: "Ich sag dir was, Frances. Wenn sie mich beerdigen, wird es nicht in meinem Hinterhof sein. Und wenn sie kommen, um mir Respekt zu zollen, werden sie in einer Schlange warten müssen." Claire Underwood wird in der sechsten Staffel den Platz der Hauptfigur einnehmen.

Wie Frank Underwood ums Leben kommt, verrät der Trailer allerdings nicht. Spannend wird vor allem werden, wie die Serienproduzenten den Tod des Hauptdarstellers inszenieren. Denn Kevin Spacey selbst wird auf dem Bildschirm nicht zu sehen sein: Netflix lehnte Spaceys Angebot, seinen Serientod selbst zu spielen, ab.

Die 6. Staffel "House of Cards" wird in Deutschland zunächst auf Sky zu sehen sein

Am 2. November startet die sechste Staffel von "House of Cards" auf Netflix - allerdings zunächst nur außerhalb von Deutschland. Hierzulande werden die Folgen parallel zur US-Ausstrahlung auf Sky zu sehen sein. Etwa ein halbes Jahr später können Serienfans die Staffel auch auf Netflix angucken. (sal)

