Sendetermine zu "How Fake Is Your Love?": Infos zur echten Show über falsche Liebe

ProSieben versucht sich derzeit an einem neuen Format: "How Fake Is Your Love?". Wir versorgen Sie hier mit Infos über Start, Sendezeit, Sendetermine und mehr.

Seit Kurzem steigt ProSieben in das lukrative Geschäft mit professionellen Fälschungen ein: Bei "How Fake Is Your Love?" geht es darum, die wahre Liebe von der perfekten Lebenslüge zu unterscheiden. Der Zuschauer wird zum Detektiv - was ist echt, was ist nur dreist vorgetäuscht? Der Sender verspricht ein packendes Sommerrätsel: Acht Paare ziehen gemeinsam in eine fancy Finca auf Mallorca. Dort sollen und wollen sie beweisen, dass sie das "Perfect Couple" (O-Ton ProSieben) sind.

Dem Paar, das die liebesvollste und interessanteste Beziehung vor die Kamera bringt, winkt nicht nur den Titel - es darf auch satte 10.000 Euro mit nach Haus nehmen. Doch längst nicht alle sind echt auf Malle - raffinierte Fake-Couples mischen sich unter die echten Paare, um sie und die Zuschauer mit einer erfundenen Liebesgeschichte hinter die Fichte zu führen.

Wann ist der Start von "How Fake Is Your Love?"

Der Start von "How Fake Is Your Love?" war am Dienstag, 7. September 2021.

"How Fake Is Your Love?": Sendetermine und Sendezeit

Die Show läuft ab dem 7.9.21 immer dienstags ab 20.15 Uhr bei ProSieben. Online können Sie die Übertragung zeitgleich beim Streaminganbieter Joyn verfolgen.

Folge Wann? 1 7.9.21, 20.15 Uhr 2 14.9.21, 20.15 Uhr 3 21.9.21, 20.15 Uhr 4 28.9.21, 20.15 Uhr 5 5.10.21, 20.15 Uhr 6 12.10.21, 20.15 Uhr

Produziert wird „How Fake Is Your Love?“ von ITV Studios Germany im Auftrag von ProSieben. Der Hashtag zur Show: #HFIYL

So läuft die Übertragung

Neben der linearen Ausstrahlung bei ProSieben läuft die Show auch auf einer digitalen Abspielmaschine, dem Streaming-Anbieter Joyn.

Joyn ist ein Gemeinschaftsunternehmen der TV-Anbieter ProSiebenSat.1 Media und Discovery. Dort stehen die einzelnen Folgen zum nachträglichen Ansehen als Wiederholung zur Verfügung.

Wer sind die Kandidaten?

Alle Kandidaten bei "How Fake Is Your Love?" sind bekannt. Laut ProSieben sind diese Teilnehmer dabei:

Waldemar und Robin

Fernando und Mina

Daniel und Lisa

Caro und Kim

Fedora und Radwan

André und Denise

Shawn und Leroy

Maria und Fiona

Das ist die Moderatorin

Annemarie Carpendale wurde 1977 geboren. Sie ist seit 2007 mit dem Schauspieler Wayne Carpendale liiert - 2013 haben die beiden dann geheiratet.

Carpendale ist in Siegen großgeworden, wo sie schon als Kind Theater spielte und auch früh Klavier lernte. Nach ihrem Abitur studierte sie BWL in Köln.

Unter anderem arbeitete sie in der News-Redaktion von RTL2. Sie moderiert unterschiedliche TV-Formate, unter anderem das Promi- und Lifestyle-Magazin "red! Stars, Lifestyle & More" auf ProSieben.

Im Interview mit ProSieben sagte sie: "#HFIYL ist ein sehr besonderes Paar-Abenteuer. Ich habe auf Mallorca einzigartige, bunte und ausgefallene Lovestorys kennengelernt und es macht einfach so unglaublich viel Spaß, selbst mitzuraten. Ich finde es super spannend, wenn die Zuschauerinnen und Zuschauer dann ganz bald selbst zum Detektiv werden: Gewinnt am Ende das Paar, das am besten lügt, oder das Paar, das am ehrlichsten liebt?"

