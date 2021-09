So sehen Sie "How Fake Is Your Love?": Übertragung und Wiederholung

In der neuen Sendung "How Fake Is Your Love?" dreht sich alles um die wahre Liebe. Hier bei uns geben wir Ihnen alle Infos zur Übertragung im TV und Stream und verraten Ihnen, wo Sie ganze Folgen als Wiederholung finden.

Ist das wirklich wahre Liebe - oder alles nur ein Fake? Dieser Frage stellen sich aktuell acht Paare bei der neuen ProSieben-Sendung "How Fake Is Your Love?". Das Konzept ist folgendes: Die Couples ziehen in eine Finca auf Mallorca und müssen ihren Kontrahenten hier beweisen, dass ihre Liebe echt ist. Das Schwierige an der Sache: Unter die echten Paare mischen sich auch einige, die nur so tun, als wären sie eines. Ziel ist es nun, herauszufinden, wer lügt und wer wirklich ein Traumpaar ist. Nur wenn die falschen Couples enttarnt werden, gibt es 10.000 Euro mehr aufs Konto.

Hier in unserem Artikel erfahren Sie alles darüber, wo Sie die TV-Show "How Fake Is Your Love?" sehen können - alles zur Übertragung im TV und Stream und außerdem wo ganze Folgen als Wiederholung zum Anschauen zur Verfügung stehen.

So sehen Sie "How Fake Is Your Love?": Übertragung im TV

Am Dienstag, 7. September 2021 ging die Suche nach der wahren Liebe los. Es wird wöchentlich, immer dienstags um 20.15 Uhr eine neue Folge im TV zu sehen sein. Der Sender ProSieben übernimmt die Übertragung im deutschen Free-TV.

"How Fake Is Your Love?": Übertragung im Stream

Der Streaming-Dienst Joyn, der ein deutsches Gemeinschaftsunternehmen der Free-TV-Sender ProSiebenSat.1 Media und Discovery ist, strahlt die neue Sendung "How Fake Is Your Love?" ebenfalls aus - ebenfalls immer dienstags um 20.15 Uhr.

"How Fake Is Your Love?": Ganze Folgen als Wiederholung

Auf Joyn stehen die einzelnen Folgen ebenfalls zum nachträglichen Ansehen als Wiederholung zur Verfügung. Im TV werden sie - voraussichtlich - nicht erneut ausgestrahlt. Sollte es hierzu jedoch neue Informationen geben, erfahren Sie diese hier bei uns.

Annemarie Carpendale wird die neue Reality-Show moderieren. Gegenüber ProSieben sagte sie: "#HFIYL ist ein sehr besonderes Paar-Abenteuer. Ich habe auf Mallorca einzigartige, bunte und ausgefallene Lovestorys kennengelernt und es macht einfach so unglaublich viel Spaß, selbst mitzuraten. Ich finde es super spannend, wenn die Zuschauerinnen und Zuschauer dann ganz bald selbst zum Detektiv werden: Gewinnt am Ende das Paar, das am besten lügt, oder das Paar, das am ehrlichsten liebt?“.

Die 43-jährige Moderatorin und Sängerin kennt man vor allem aus den ProSieben-Magazinen "taff" und "red", die sie seit 2005 bzw. 2008 moderiert. Seit 2013 ist sie mit dem Schauspieler und Sohn von Howard Carpendale, Wayne Carpendale verheiratet. Im Jahr 2018 bekam das Paar einen gemeinsamen Sohn. Außerdem ist Annemarie Carpendale in einigen weiteren TV-Shows zu sehen gewesen, darunter "The Voice of Germany", wo sie 2020 als Vertretung für Lena Gercke einsprang.