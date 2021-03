vor 17 Min.

How I Met Your Mother auf Disney+: Alle Infos zur Handlung und Besetzung

Josh Radnor spielt eine der Hauptrollen in "How I Met Your Mother". Alle Infos zur Handlung und Besetzung gibt es hier.

Bei Disney+ ist die Kult-Serie "How I Met Yur Mother" mit allen Staffeln zu sehen. Alle Infos rund um die Handlung und Besetzung haben wir hier für Sie im Überblick.

Mit "How I Met Your Mother" erweitert der Streaming-Anbieter Disney+ sein Repertoire um eine weitere beliebte Serie. Neben Eigenproduktionen will Disney die Plattform auch nach und nach mit Serien und Filmen anderer Sender füllen, um den Zuschauern ein umfangreicheres Angebot bieten zu können: "Unser Ziel sind mehr als 100 neue Titel pro Jahr", sagte Vorstandsvorsitzender Bob Iger bei einer Präsentation beim Investorentag 2020.

In diesem Artikel liefern wir Ihnen alle Infos rund um die Handlung und die Besetzung von "How I Met Your Mother".

Seit wann ist "How I Met Your Mother" auf Disney+ zu sehen?

Die Geschichte, wie der New Yorker Ted Mosby die Mutter seiner Kinder kennenlernte - also "How I Met Your Mother" - gibt es seit dem 23. Februar 2021 im Stream bei Disney+ zu sehen. Alle Folgen der insgesamt neun Staffeln stehen für Abonnenten des Services auf Abruf zur Verfügung. Der Preis für eine Mitgliedschaft beläuft sich auf 8,99 Euro im Monat.

Handlung: Darum geht es in der Serie "How I Met Your Mother"

Im Zentrum der Handlung steht der New Yorker Ted Mosby, der seinen beiden Kindern erzählt, wie er einst deren Mutter kennenlernte. Immer mit dabei sind seine vier besten Freunde Marshall Eriksen, Robin Scherbatsky, Barney Stinson und Lily Aldrin. Wie in den meisten Sitcoms wird eine zusammenhängende Geschichte erzählt, während die einzelnen Episoden in der Regel ein bestimmtes Thema haben oder eine Nebenhandlung erzählen. Es geht um Liebe, Beziehung, Herzschmerz, das Älter werden, Ehe, Freundschaft und alles, was das Leben zu bieten hat. Der zentrale Ankerpunkt der fünf Freunde ist die Bar "MacLaren's Pub" in die Fünf viel Zeit verbringen, sich austauschen und natürlich feiern. Eingeleitet werden die Folgen meist von Teds Erzählungen, der retrospektiv die Ereignisse bewertet und kommentiert.

Besetzung: Das sind die Schauspieler im Cast von "How I Met Your Mother"

Der Maincast der Serie, bestehend aus den fünf Freunden Ted, Lily, Robin, Barney und Marshall, bleibt über alle Staffeln der Sitcom bestehen. Zu ihnen gesellen sich zahlreiche Nebencharaktere wie wechselnde Partner, Eltern, Bekannte oder der Taxifahrer Ranjit, der immer wieder auftaucht.

Hier finden Sie die wichtigsten Schauspieler der Serie im Überblick:

Rolle Schauspieler Theodore "Ted" Mosby Josh Radnor Marshall Eriksen Jason Segel Robin Scherbatsky Jr. Cobie Smulders Barnabus " Barney " Stinson Neil Patrick Harris Lily Aldrin Alyson Hannigan Älterer Ted Mosby (Erzähler) Bob Saget Tracy McConnell Cristin Milioti Penny, Teds Tochter Lyndsy Fonseca Luke, Teds Sohn David Henrie Ranjid Marshall Manesh Carl Joe Nieves Judy Eriksen Suzie Plakson Marvin Eriksen Sr. Bill Fagerbakke Victoria Ashley Williams Sandy Rivers Alexis Denisof James Stinson Wayne Brady Stella Zinman Sarah Chalke Robin Charles Scherbatsky Sr. Eric Braeden / Ray Wise Ray Wise Ray Wise Loretta Stinson Frances Conroy

(AZ)

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen