"How to Sell Drugs Online (Fast)", Staffel 2: Start, Folgen, Handlung, Cast, Trailer

Staffel 2 von "How to Sell Drugs Online (Fast)" geht demnächst bei Netflix an den Start. Folgen, Handlung, Besetzung, Trailer - alle Infos zur Serie gibt es hier.

Nach dem Erfolg der ersten Staffel von "How to Sell Drugs Online (Fast)" geht nun demnächst Staffel 2 der deutschen Serie bei Netflix an den Start. Die Coming-of-Age-Comedyserie wird von der Kölner Produktionsfirma bildundtonfabrik produziert. Wir haben alle Infos rund um Start, Folgen, Handlung und die Schauspieler im Cast hier für Sie zusammengestellt. Außerdem finden Sie am Ende des Artikels einen Trailer zur zweiten Staffel der Serie.

"How to Sell Drugs Online (Fast)": Start von Staffel 2 auf Netflix

Staffel 2 von "How to Sell Drugs Online (Fast)" erscheint am 21. Juli 2020 auf Netflix. Alle Folgen der Staffel stehen dann sofort auf Abruf im Stream zur Verfügung. Der Streaming-Dienst kann 30 Tage lang im Probe-Abo kostenlos genutzt werden. Danach kostet ein Abo zwischen 7,99 und 15,99 Euro im Monat.

Handlung von "How to Sell Drugs Online (Fast)"

Der Teenager Moritz gründet in Staffel 1 gemeinsam mit seinem besten Freund Lenny einen Online-Drogenhandel, über den er diverse Pillen zum Verkauf anbietet. Angetrieben wird Moritz dabei von dem Ziel, seine Freundin Lisa zurück zu gewinnen, die nach ihrem Auslandsjahr in den USA gerne Drogen nimmt und erstmal eine Beziehungspause einlegen will.

Nach dem holprigen Start ihres Online-Geschäfts wollen Moritz und Lenny ihr Unternehmen noch erfolgreicher machen. Damit steigen natürlich die Umsätze, aber gleichzeitig steigt auch die Gefahr, erwischt zu werden. Nebenher müssen die beiden auch noch den schulischen Alltag meistern und ihre Abitur-Prüfungen bestehen.

"How to Sell Drugs Online (Fast)": Folgen in Staffel 2

Staffel 2 der Comedyserie umfasst insgesamt sechs Folgen, die jeweils etwa 30 Minuten dauern. Die Titel der einzelnen Episoden hat Netflix bisher noch nicht bekannt gegeben. Sobald Netflix die Namen der Folgen veröffentlicht, informieren wir Sie hier.

Besetzung: Schauspieler im Cast von "How to Sell Drugs Online (Fast)"

Maximilian Mundt als Moritz Zimmermann

als Lena Klenke als Lisa Novak

als Danilo Kamperidis als Lennard "Lenny" Sander

Roland Riebeling als Vater von Moritz

als Vater von Moritz Damian Hardung als Daniel "Dan" Riffert

Luna Schaller als Gerda Schwerdfeger

Leonie Wesselow als Fritzi

als Fritzi Bjarne Mädel als Dealer Buba

Jolina Amely Trinks als Marie Zimmermann

"How to Sell Drugs Online (Fast)": Trailer zu Staffel 2

Netflix hat bereits einen ersten Teaser zur zweiten Staffel veröffentlicht - hier können Sie ihn ansehen:

