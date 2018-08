vor 38 Min.

Hund beißt Kind mehrmals ins Gesicht Panorama

In Goslar hat ein Mischlingshund einen neunjährigen Jungen ins Gesicht gebissen. Im nordrhein-westfälischen Hückelhoven attackierten zwei Hunde einen Elfjährigen.

In Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen sind zwei Kinder von Hunden angegriffen und schwer verletzt worden. Im niedersächsischen Goslar biss ein Mischlingshund einen neunjährigen Jungen mehrfach ins Gesicht, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Das Kind wurde nach dem Zwischenfall am Donnerstagnachmittag mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Seine Verletzungen waren demnach aber nicht lebensbedrohlich.

Der Neunjährige hatte den Ermittlern zufolge mit weiteren Kindern bei Bekannten im Garten gespielt. Als er beim Laufen zu Fall kam und am Boden lag, schnappte der Hund zu.

Kind und Hund nie zusammen alleine lassen 1 / 4 Zurück Vorwärts Eltern sollten Kind und Hund nie zusammen in einem Raum alleine lassen. Das ist die erste Grundregel, um zu vermeiden, dass das Tier das Kind beißt.

Außerdem sollten Bereiche im Haus definiert werden, wo Kind und Hund einander in Ruhe lassen.

Das Kind müsse lernen, dass Schlaf- und Fressplatz des Hundes tabu sind. Der Hund wiederum habe nichts im Bett oder im gesamten Kinderzimmer zu suchen.

Eltern könnten beispielsweise die Tür zum Kinderzimmer schließen oder ein Gitter davor anbringen. Das sei bei Kindern bis zum Beginn der Schulzeit ratsam. dpa

In Hückelhoven fallen zwei freilaufende Hunde über Kind her

Im nordrhein-westfälischen Hückelhoven im Kreis Heinsberg wurde ein elfjähriger Junge mit schweren Bisswunden in eine Klinik eingeliefert, der am Donnerstag auf der Straße von zwei freilaufenden Hunden attackiert worden war. Erst einem hinzugeeilten Passanten gelang es, die Tiere von dem Kind wegzuziehen.

Die Hunde gehören demnach einer 40-jährigen Frau. Die Polizei leitete Ermittlungen ein, auch das Ordnungsamt wurde eingeschaltet. (afp)

