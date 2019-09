vor 20 Min.

Hunde zerfleischen 43-jährige Frau

Schrecklicher Vorfall in England: Zwei Hunde haben ihre Besitzerin attackiert und getötet. Ein Nachbar wollte die 43-Jährige retten - vergeblich.

Ein 43-jährige Frau ist von zwei Hunden in Großbritannien zerfleischt worden. Die Tiere hatten die Frau in ihrem Haus in Widnes im Nordwesten Englands attackiert, wie die Polizei am Mittwoch berichtete. Rettungskräfte konnten ihr nicht mehr helfen; sie starb am späten Dienstagnachmittag am Unglücksort.

Die "massiven und muskulösen" Tiere gehören der Frau, wie die Zeitung Mirror berichtete. Ein Nachbar soll noch vergeblich versucht haben, die beiden Hunde mit Werkzeugen und Steinen abzuwehren. (dpa)

