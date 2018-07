vor 36 Min.

Hunderte Fahrgäste bei Hitze aus defektem Zug gerettet Panorama

In einem defekten Zug nahe Essen wurde es richtig heiß. Hunderte Fahrgäste wurden daher in Sicherheit gebracht.

Aus einem defekten Zug sind bei brütender Hitze nahe dem Essener Hauptbahnhof Hunderte Fahrgäste in Sicherheit gebracht worden. Nach Angaben der Bundespolizei ist der Zug einer Privatbahn kurz nach der Ausfahrt aus dem Bahnhof wegen eines Motorschadens am späten Donnerstagnachmittag liegengeblieben. "Rund 300 Fahrgäste mussten evakuiert werden aus dem Zug", sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Die Strecke Richtung Mülheim, auf der der Zug unterwegs gewesen sei, sei gesperrt worden. Der defekte Zug habe noch Stunden später an dieser Stelle gestanden.

Vier Erwachsene und ein Baby seien wegen Kreislaufbeschwerden von einem Notarzt behandelt worden. Eine Weiterbehandlung im Krankenhaus sei aber nicht erforderlich gewesen, so die Polizei.

Nach einem Bericht der WAZ berichteten Fahrgäste, dass es extrem heiß in dem Zug gewesen sei und die Klimaanlage nicht funktioniert habe. Fahrgäste hätten sich gegenseitig mit Wasser ausgeholfen. Zwei Stunden nach der Abfahrt in Essen wurde der Zug laut dem Bericht evakuiert. (dpa)

