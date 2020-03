11:31 Uhr

"Hunters": Folgen, Handlung, Cast - Trailer und Infos

"Hunters" ist auf Amazon Prime Video zu sehen. Welche Schauspieler sind im Cast? Hier die Infos - auch zu Handlung, Folgen und Trailer.

Lust auf weitere Serien? Hier bekommen Sie eine Übersicht über die Serien und Filme bei Netflix und Amazon Prime Video im Februar 2020

Im Februar ging auf Amazon eine weitere hauseigene Serie an den Start. Dabei begeben sich die sogenannten "Hunters" auf Nazi-Jagd und versuchen geheime Verschwörungspläne zu vereiteln.

Wir informieren Sie hier über den Start, die Handlung, einzelne Folgen und die Schauspieler. Zum Schluss finden Sie einen Trailer.

"Hunters": Wann war der Start?

Amazon stellt die deutsche Fassung von "Hunters" seit dem 21. Februar zur Verfügung.

"Hunters" auf Amazon Prime: Handlung und Folgen von Staffel 1

"Hunters" spielt im Jahr 1977 in New York: Eine bunt gemischte Truppe von Nazi-Jägern haben entdeckt, dass in ihrer Gesellschaft hunderte ehemals hochrangiger Nazi-Beamte leben und sich verschwören, um ein Viertes Reich in den USA zu gründen. Das Team der Jäger startet in seine blutige Mission, die Verschwörer zur Rechenschaft zu ziehen und ihre erneuten Genozid-Pläne zu vereiteln.

Die Folgen von Staffel 1 in der Übersicht:

Folge 1: Im Bauch des Walfisches

Folge 2: Das Trauer-Kaddisch

Folge 3: Erscheinungen

Folge 4: Fromme Diebe

Folge 5: Nachts sind alle Vögel schwarz

Folge 6: (Ruth 1:16)

Folge 7: Shalom, Schweinebacke

Folge 8: Die Judenfrage

Folge 9: Das gute alte Nazi-Grillen von '77

Folge 10: Eilu v'Eilu

Besetzung: Schauspieler im Cast von "Hunters"

Hier sehen Sie in unserer Übersicht, welche Schauspieler die Hauptrollen bei "Hunters" spielen:

Schauspieler Rolle Al Pacino Meyer Offerman Logan Lerman Jonah Heidelbaum Kate Mulvany Sister Harriet Tiffany Boone Roxy Jones Carol Kane Mindy Markowitz Saul Rubinek Murray Markowitz Josh Radnor Lonny Flash Louis Ozawa Changchien Joe Torrance Jerrika Hinton Millie Malone Greg Austin Travis Leich Dylan Baker Biff Simpson Lena Olin The Colonel

Infos zu Staffel 1: Trailer von "Hunters"

Hier sehen Sie den offiziellen Trailer zu Staffel 1 von "Hunters" (AZ):

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen