"I Am Not Okay With This": Handlung, Folgen, Cast, Trailer - bald Start

"I Am Not Okay With This" startet demnächst auf Netflix: Alles zu Start, Handlung, Folgen und Besetzung, hier.

"I Am Not Okay With This" auf Netflix: Wir geben Ihnen Infos zu Start, Handlung, Folgen und Schauspielern. Auch einen Trailer sehen Sie hier.

Netflix geht im Februar mit einigen neuen Serien an den Start. Unter anderem startet in den kommenden Wochen die Drama-Serie "I Am Not Okay With This".

Wir geben Ihnen alle wichtigen Infos zur Serie - Start, Handlung, Folgen und die Besetzung. Am Schluss finden Sie auch einen Trailer.

"I Am Not Okay With This" : Wann ist der Serien-Start auf Netflix?

Netflix hat den Serien-Start von "I Am Not Okay With This" für Mittwoch, 26. Februar 2020 , angekündigt.

Handlung und Folgen: Worum geht es bei "I Am Not Okay With This"?

Die "Coming of Age"-Serie "I Am Not Okay With This" dreht sich um ein 15-jähriges Mädchen namens Sydney, das sich den Herausforderungen ihres Schulalltags stellt, ihre Sexualität kennen lernt und zu allem Überfluss noch mysteriöse Superkräfte besitzt. Sie basiert auf einem Comic von Charles Forsman.

Die Titel der 8 Episoden von Staffel 1 mit jeweils ca. 60 Minuten Länge wurden bislang noch nicht bekanntgegeben. Sie werden an dieser Stelle nach der Veröffentlichung nachgereicht.

Besetzung: Schauspieler im Cast von "I Am Not Okay With This"

Das sind die Hauptdarsteller in "I Am Not Okay With This":

Rolle Schauspieler Sydney Sophia Lillis Maggie Kathleen Rose Perkins Stanley Wyatt Oleff Dina Sofia Bryant Liam Aidan Wojtak-Hissong Brad Richard Ellis

"I Am Not Okay With This": Der Trailer

