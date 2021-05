I Can See Your Voice 2021: Sendetermine, Sendezeit, Regeln von Folge 6 - Infos im Überblick

"I Can See Your Voice" 2021 lief zuletzt bei RTL im TV. Alle Infos rund um Sendetermine, Sendezeit, Regeln und Promis erfahren Sie hier bei uns im Überblick.

"I Can See Your Voice" war in den vergangenen Wochen im TV zu sehen. In der Musik-Comedyshow versuchte ein prominentes Rate-Team, unterstützt durch einen Superfan, Schwindler zu entlarven, die sich als begabte Sänger ausgeben.

Am Ende eines jeden Abends gab es 10.000 Euro Preisgeld zu gewinnen, die sowohl der Superfan, als auch der Schwindler abräumen konnten. Durch den Abend führte Moderator Daniel Hartwich, der das Geschehen mit seiner gewohnt humorvollen Art kommentierte.

Wann kam die Sendung im TV? Welche Promis waren dabei? Wie lief die Sendung genau ab? Alle Infos zu den Sendeterminen, Sendezeit und Regeln erhalten Sie hier.

"I Can See Your Voice" 2021: Wann war der Start der Sendung?

Der Start von "I Can See Your Voice" war am Dienstag, den 30.03.2021. Seitdem lief die Sendung immer wöchentlich am Dienstag beim Sender RTL - ganze Folgen sind darüber hinaus auch nach wie vor online in der Wiederholung auf TV Now zu sehen.

Sendetermine und Sendezeit von "I Can See Your Voice" 2021

Insgesamt gab es sechs Folgen von "I Can See Your Voice" 2021. Das waren die Sendetermine der Rate-Show:

Sendetermin Sendezeit Sender 1 Dienstag, 30.03.2021 20.15 Uhr RTL 2 Dienstag, 06.04.2021 20.15 Uhr RTL 3 Dienstag, 13.04.2021 20.15 Uhr RTL 4 Dienstag, 20.04.2021 20.15 Uhr RTL 5 Dienstag, 27.04.2021 20.15 Uhr RTL 6 Dienstag, 04.05.2021 20.15 Uhr RTL

Regeln von "I Can See Your Voice" 2021: Das ist das Spielprinzip

Das Prinzip der Sendung gestaltet sich ganz einfach: In jeder Sendung stehen insgesamt sieben Unbekannte auf der Bühne. Alle geben vor, begnadete Sänger zu sein - einige davon sind jedoch schlichtweg völlig talentfrei.

Nun ist es die Aufgabe des prominenten Rate-Teams, das durch einen Musik-Star und seinen Superfan unterstützt wird, die Schwindler zu entlarven und herauszufinden, wer wirklich ein guter Sänger ist. Nach mehreren Spielrunden treten in jeder Folge Finalist und Musik-Star gemeinsam auf und performen für den Superfan - spätestens hier stellt sich heraus, wer die Wahrheit gesagt hat und wer sich durch die Show gemogelt hat.

"I Can See Your Voice" 2021: Musik-Stars und die Promis im Rate-Team

Das sind die Musik-Stars, die in den insgesamt sechs Folgen von "I Can See Your Voice" 2021 dabei waren:

The BossHoss

Barbara Schöneberger

Hartmut Engler

Maite Kelly

Jeanette Biedermann

Max Mutzke zu sehen

Neben Thomas Herrmanns, der in jeder Folge teil des Rate-Teams sein wird, waren abwechselnd diese verschiedenen Prominenten als Unterstützung zu Gast:

Oliver Pocher

Motsi Mabuse

Ilka Bessin

Victoria Swarowski

Tim Mälzer

Sophia Thomalla

Oliver Geissen

Michael Kessler

Jorge Gonzales

Jürgen von der Lippe

Sasha

Ross Antony

Sabrina Mockenhaupt

Joachim Llambi

Lili Paul-Roncalli

Caroline Maria Frier

