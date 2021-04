I Can See Your Voice 2021: Übertragung heute am 6.4.21 auf TV Now und ganze Folgen als Wiederholung

"I Can See Your Voice" 2021 ist seit Ende März mit neuen Folgen bei RTL zu sehen. Alle Infos zur Übertragung im TV und Stream sowie zur Wiederholung haben wir hier für Sie.

"I Can See Your Voice" kehrte 2021 mit neuen Folgen ins TV zurück. Auch dieses Mal gilt es in der Musik-Comedyshow wieder, herauszufinden, wer ein hervorragender Sänger ist und wer nur so tut und in Wirklichkeit lügt, dass sich die Balken biegen.

Das Konzept der Show ist dabei denkbar einfach. In jeder Folge stehen insgesamt sieben unbekannte Personen auf der Bühne im Studio. Alle behaupten ausgezeichnete Sänger zu sein, jedoch sind einige von ihnen in Wirklichkeit komplett talentfrei. Das Rate-Team, welches aus einem prominenten Musiker und einem Fan von diesem besteht, muss in insgesamt fünf Spielrunden versuchen, die Schwindler zu entdecken. Unterstützt werden Musikstar und Fan dabei von fünf weiteren Prominenten im Studio.

Am Ende jeder Folge treten dann schließlich der Musik-Star und der ermittelte Finalist zusammen auf der Bühne auf und performen einen Song. Hier zeigt sich nun, welcher von den sieben Unbekannten wirklich die Wahrheit gesagt hat und wer sich letztendlich nur durch die Show gemogelt hat. Moderiert wird die Sendung von Daniel Hartwich.

Wann wird "I Can See Your Voice" bei RTL ausgestrahlt? Wo läuft die Übertragung im Live-Stream? Und gibt es Wiederholungen der Folgen im TV und online zu sehen? Das verraten wir Ihnen hier.

"I Can See Your Voice" 2021: Übertragung live im TV und Stream

Die Musik-Comedyshow "I Can See Your Voice" ist seit dem 30. März 2021 im TV zu sehen. Die sechs neuen Folgen laufen nun immer dienstags zur Primetime um 20.15 Uhr bei RTL im Fernsehen. Parallel zur Ausstrahlung im TV können die einzelnen Folgen von "I Can See Your Voice" auch live im Stream beim Anbieter TV Now verfolgt werden.

Der Streaming-Dienst ist jedoch nicht kostenfrei nutzbar. Wer die Sendung dort im Stream anschauen möchte, benötigt ein Premium-Abonnement. Eine Mitgliedschaft bei TV Now-Premium kostet nach Angaben der Mediengruppe 4,99 Euro im Monat und kann monatlich gekündigt werden. Neukunden haben außerdem die Möglichkeiten, den Dienst 30 Tage lang kostenlos zu testen.

Ganze Folgen von "I Can See Your Voice" 2021 als Wiederholung sehen

Sie haben eine Ausgabe von "I Can See Your Voice" verpasst oder zum üblichen Ausstrahlungstermin im Fernsehen keine Zeit? Kein Problem. Denn sie können die Folgen bei TV NOW auch als Wiederholung schauen. Die ersten 7 Tage nach der TV-Ausstrahlung ist dies kostenlos möglich. Wenn sie die Folgen jedoch eine Woche nach dem Sendetermin bzw. zu einem späteren Zeitpunkt abrufen möchten, so ist der Abschluss eines Premium-Abonnements notwendig.

Ob und wann es auch im Fernsehen Wiederholungen der neuen Folgen von "I Can See Your Voice"geben wird, steht derzeit noch nicht fest. Wir werden die entsprechenden Infos hier an dieser Stelle veröffentlichen, sobald sie zur Verfügung stehen.

(AZ)

