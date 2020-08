17:22 Uhr

"I Can See Your Voice": Sendetermine, Sendezeit, Promis im Rateteam, Übertragung heute am 19.8.20

Heute zeigt RTL die Sendung "I Can See Your Voice". Alle Infos rund um Sendetermine, Promis im Rateteam und Übertragung finden Sie hier in unserer Übersicht.

Von Carla Gospodarek

Heute läuft bei RTL das neue Format "I Can See Your Voice" 2020. In der Show geht es darum herauszufinden, ob die jeweiligen Kandidaten tatsächlich gut singen können oder ob sie ihr Talent nur vortäuschen. In mehreren Runden muss durch geschickte Fragen entlarvt werden, welcher der Kandidaten ein Schwindler ist. Derjenige, der am Ende einer Runde rausgewählt wird, performt und zeigt so, ob er tatsächlich nicht singen kann oder doch ein kleiner "Singstar" ist. Der Kandidat, der zuletzt übrig bleibt, darf gemeinsam mit einem Profi auf der Bühne performen. Nur wenn dieser letzte Teilnehmer auch tatsächlich singen kann, erhält er ein Preisgeld von 10.000 Euro.

Hier gibt es alle Infos rund um Sendetermine, Übertragung und Rate-Team von "I Can See Your Voice" 2020.

RTL: Sendetermine und Übertragung von "I Can See Your Voice" 2020

"I Can See Your Voice" war bereits am Dienstag, 18. August 2020 zu sehen, läuft aber auch heute am Mittwoch, 19. August 2020, im TV bei RTL. Die Sendung ist zur Primetime zu sehen, startet also um 20.15 Uhr.

Wenn Sie eine Folge verpasst haben, können Sie die Episoden der Sendung auch im Nachhinein in voller Länge streamen. Die Folgen von "I Can See Your Voice" lassen sich über den kostenlosen Streaming-Service Joyn sehen. Um die Wiederholungen der Casting-Show abzurufen, ist keine Registrierung erforderlich.

"I Can See Your Voice": Das sind die Promis im Rateteam

Hier präsentieren wir Ihnen, welche Prominenten Teil des fünfköpfigen Rateteams sind:

Reality-Show-Teilnehmerin Evelyn Burdecki

Choreograf Jorge Gonzalez

Moderator Thomas Hermanns

Profi-Koch Tim Mälzer

Nachrichtensprecherin Judith Rakers

