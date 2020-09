vor 48 Min.

I Know This Much Is True: Sky-Start heute - Folgen, Schauspieler

"I Know This Much Is True": Sky-Start heute - Folgen und Schauspieler. Mark Ruffalo spielt in einer Doppelrolle Dominick und Thomas Birdsey.

"I Know This Much Is True": Heute gibt es den Sky-Start dieser neuen Miniserie. Welche Folgen gibt es? Welche Schauspieler gehören zur Besetzung? Hier erfahren Sie es.

Von Claus Holscher

"I Know This Much Is True" ist eine US-amerikanische Miniserie des Senders HBO, die auf dem gleichnamigen Roman von Wally Lamb aus dem Jahr 1998 basiert. Die Serie ist nun bei Sky Ticket zu sehen - als Video-on-Demand. Wir informieren Sie hier über die Folgen und die Darsteller im Cast.

Sky-Start von "I Know This Much Is True" in Deutschland

Sky Ticket hat den Start der Miniserie für Montag, 14. September 2020, angekündigt.

"I Know This Much Is True": Wie viele Folgen hat die Miniserie?

Die Macher der Miniserie haben darauf verzichtet, den einzelnen Episoden spezielle Titel zu geben. So prosaisch es klingt, die Folgen heißen im Original und auf Deutsch:

Episode 1

Episode 2

Episode 3

Episode 4

Episode 5

Episode 6

Handlung: Worum geht es in "I Know This Much Is True"?

Das Drehbuch zur Miniserie "I Know This Much Is True" stammt vom Autor und Regisseur Derek Cianfrance ("The Light Between Oceans").

Mark Ruffalo ("Marvel's The Avengers", "Foxcatcher") spielt die Rolle der Zwillingsbrüder Dominick und Thomas Birdsey in einer epischen Familiensaga über Verrat, Aufopferung und Vergebung. In verschiedenen Lebensabschnitten, beginnend mit der Gegenwart und in diversen Rückblenden, wird das Leben der beiden Brüder erzählt.

Obwohl sie nur mit sechs Minuten Abstand geboren wurden, haben sie das Licht der Welt in zwei verschiedenen Jahrzehnten erblickt: Dominick am 31.12.1949 um 23.57 nachts, Thomas am 1.1.1950 um drei Minuten nach Mitternacht. Die beiden eineiigen Zwillinge könnten unterschiedlicher kaum sein.

Während der sensible Thomas den größten Teil seines Lebens in wechselnden Anstalten verbringt, versucht Dominick sich um den Bruder zu kümmern, kämpft gegen die Dämonen aus ihrer beider Vergangenheit und versucht auch, durch die Liebe zum Bruder sein eigenes Leben zu meistern.

Besetzung von "I Know This Much Is True": Welche Schauspieler sind im Cast?

Mark Ruffalo : Dominick und Thomas Birdsey (Doppelrolle)

: Dominick und (Doppelrolle) Melissa Leo : Ma

: Ma John Procaccino : Ray Birdsey

: Rob Huebel: Leo

Juliette Lewis: Nedra Frank

Kathryn Hahn: Dessa Constantine

Michael Greyeyes: Ralph Drinkwater

Philip Ettinger : Junger Dominick und Thomas Birdsey (Doppelrolle)

: Junger Dominick und (Doppelrolle) Rosie O’Donnell : Lisa Sheffer

: Archie Panjabi : Dr. Patel

: Dr. Patel Imogen Poots : Joy Hanks

: Tom Stratford : Papa Covington

: Gabe Fazio : Shawn Tudesco

Der Trailer zu "I Know This Much Is True"

