"I Know What You Did Last Summer": Alle Infos zu Start, Folgen, Handlung und Besetzung

"I Know What You Did Last Summer", so lautet der Name einer neuen Serie bei Amazon Prime Video. Wir informieren Sie hier über Start, Handlung, Folgen und Besetzung.

Im Oktober geht bei Amazon Prime Video die neue Horror-Serie "I Know What You Did Last Summer" an den Start. Sie basiert auf dem gleichnamigen Roman des Autor Lois Duncan, der aus dem Jahr 1973 stammt. Das Buch fungierte im Jahr 1997 bereits auch schon als Grundlage für einen Film.

Die Serie wird von Amazon Studios in Zusammenarbeit mit den Produktionsfirmen Sony Pictures Television, Atomic Monster Productions und Original Film produziert. An der Produktion beteiligt sind unter anderem Sarah Goodman, Neal H. Moritz, Pavun Shetty und James Wan. Die Serie wurde ab Januar 2021 in Oahu auf Hawaii gedreht.

Worum dreht sich die Handlung? Wie viele Folgen gibt es? Welche Schauspieler gehören zum Cast? Und gibt es schon einen Trailer zu "I Know What You Did Last Summer"? Hier bekommen Sie alle wichtigen Infos im Überblick.

Start: Ab wann ist "I Know What You Did Last Summer" bei Amazon Prime Video zu sehen?

Amazon Prime Video hat den Start von "I Know What You Did Last Summer" für Freitag, den 15. Oktober 2021, angekündigt. Ab diesem Zeitpunkt stehen die ersten vier Folgen der Dramaserie für Mitglieder in Deutschland und Österreich zum Abruf bereit. In den darauffolgenden Wochen erscheint dann immer am Freitag eine weitere der insgesamt acht Folgen.

Eine Mitgliedschaft bei Amazon Prime Video kostet 7,99 Euro je Monat. Das Abo kann bis zu 30 Tage lang kostenlos ausgetestet. Außerdem ist Mitgliedschaft jederzeit problemlos kündigen.

Handlung: Worum geht es in "I Know What You Did Last Summer"?

Mehr als ein Jahr nach dem tödlichen Verkehrsunfall, der sich in der Nacht ihres Schulabschlusses ereignete, findet sich eine Gruppe von mehreren Jugendlichen, die alle durch ein düsteres Geheimnis miteinander verbunden sind und von einem brutalen Mörder verfolgt werden, wieder in ihrer Heimat zusammen.

"I Know What You Did Last Summer" geht Mitte Oktober bei Amazon Prime Video an den Start. Foto: Amazon Prime Video

Beim Versuch herauszufinden, welche Person hinter ihnen allen her ist, decken sie die finstere Seite ihrer scheinbar perfekten Stadt und gleichzeitig auch ihrer selbst auf. Jeder der Teenager hat etwas zu verbergen und die Aufdeckung des falschen Geheimnisses könnte tödlich sein.

Episoden: Die Folgen von "I Know What You Did Last Summer" bei Amazon Prime Video

Die Dramaserie "I Know What You Did Last Summer" umfasst insgesamt acht Episoden. Die Titel der einzelnen Folgen sind bisher noch nicht bekannt. Wir reichen die Episodentitel an dieser Stelle nach, sobald die Informationen verfügbar sind.

Besetzung: Welche Darsteller sind im Cast von "I Know What You Did Last Summer"?

Madison Iseman spielt die Hauptrolle in "I Know What You Did Last Summer". Hier finden Sie einen Überblick über alle weiteren mitwirkenden Schauspieler im Cast der Serie:

Madison Iseman

Brianne Tju

Ezekiel Goodman

Ashley Moore

Sebastian Amoruso

Fiona Rene

Cassie Beck

Brooke Bloom

Bill Heck

Sonya Balmores

Spencer Sutherland

Chrissie Fit

Trailer: Gibt es schon erste Eindrücke zu der neuen Serie "I Know What You Did Last Summer"?

Bisher wurde von Amazon Prime Video noch kein offizieller Trailer zu der neuen Serie "I Know What You Did Last Summer" veröffentlicht. Wir reichen den entsprechenden Trailer an dieser Stelle nach, sobald er verfügbar ist.

(AZ)