"I May Destroy You": Sky-Start, Folgen, Handlung, Schauspieler, Trailer

Alles zur Serie "I May Destroy You" rund um Start, Folgen, Handlung, Besetzung und Trailer lesen Sie hier.

Von Monique Neubauer

Die Serie "I May Destroy You" wirft einen ganz unerschrockenen Blick auf die moderne Dating-Landschaft. Teils provokativ werden Themen wie der Unterschied zwischen sexueller Befreiung und Ausbeutung thematisiert.

Hier lesen Sie alle wichtigen Infos zum Start-Termin, den Folgen und der Handlung. Des Weiteren bekommen Sie eine Übersicht zu den Schauspielern und dem Trailer.

"I May Destroy You": Start-Termin

Sky hat den Start-Termin von "I May Destroy You" für den 19. Oktober angekündigt. Dann steht die Serie zum Binge-Watching auf Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf. Am 24. Oktober folgt eine Marathonprogrammierung ab 20.15 Uhr auf Sky Atlantic.

Die einzelnen Folgen von "I May Destroy You"

Die Titel der einzelnen Folgen sind noch nicht bekannt. Insgesamt wird die Serie zwölf Episoden umfassen.

Um was geht "I May Destroy You": Die Handlung

Die selbstbewusste Londonerin Arabella wird mit ihrem Tatsachenroman über die sexuelle Selbstbestimmung der Frau, zur "Stimme ihrer Generation". Jedoch zerbricht kurz nach dem Erfolg ihre Fernbeziehung mit dem Italiener Biago und das Schreiben des zweiten Romans fällt ihr schwerer als gedacht. Zur Ablenkung zieht sie deshalb mit ihren Freunden durch die Clubs und Kneipen, konsumiert Alkohol und Drogen.

Eines Morgens wacht sie nach einer Partynacht mit Verletzungen auf und kann sich an nichts erinnern. Erst nach und nach kommen Erinnerungsfetzen zurück. Während Arabella versucht, ihr Trauma zu verarbeiten, beginnt eine schmerzhafte Reise der radikalen Selbstentdeckung, die sie an einige überraschende Orte führt.

Besetzung im Cast: Die Schauspieler von "I May Destroy You"

In der Übersicht sehen Sie die Schauspieler der Serie aufgelistet:

Michaela Coel

Weruche Opia

Paapa Essiedu

Marouane Zotti

Aml Ameen

Harriet Webb

Stephen Wight

Sarah Niles

Adam James

Natalie Walter

Trailer zu "I May Destroy You"

Hier können Sie sich den bereits veröffentlichen englischsprachigen Trailer zur Serie ansehen:

