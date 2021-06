Serienkiller in Killerserie: Das erwartet Sie bei "I’ll be gone in the dark" auf Sky

Die sechsteilige HBO-Doku-Serie "I'll be gone in the dark" ist eine Rekonstruktion schockierender Serienverbrechen. Hier erfahren Sie alles zur Handlung und den Darstellern.

Die Ausstrahlungsrechte der HBO-Serie "I’ll be gone in the dark" hat in Deutschland der Pay-TV Anbieter Sky. Wir informieren Sie über den Start, die Handlung, die Folgen und die Darsteller. Auch einen Trailer haben wir für Sie.

"I’ll be gone in the dark": Start bei Sky

Seit dem 3. Juni 2021 ist "I’ll be gone in the dark" bei Sky Crime und Sky Ticket zu sehen. Die HBO-Dokuserie läuft linear in Doppelfolgen ab jeweils 20.15 Uhr und auch auf Abruf.

Der Streamingdienst Sky Ticket bietet das Programm von Sky flexibel und ohne lange Vertragsbindung. Kunden haben die Möglichkeit, die neuesten Sky Originals, Serien von Partnern wie HBO und Showtime, aktuelle Kino-Hits sowie die Live-Sportübertragungen von Sky auf beliebigen Endgeräten zu streamen – komplett ohne Receiver. Sky "Entertainment" für Serien kostet laut Anbieter im ersten Monat € 7,49 - danach € 9,99. Die Sky-Version "Entertainment & Cinema" (hier kommen zu den Serien noch Filme dazu) schlägt im ersten Monat mit € 10,99 zu Buche - danach mit € 14,99. Sky Ticket jederzeit kündbar.

Für Sky Ticket benötigen die Kunden ein internetfähiges Gerät oder den Sky Ticket TV Stick mit Zugang zu weiteren 36 Apps. Ein Receiver ist nicht nötig.

Die Sparte Sky Crime spielt mit der Faszination des Verbrechens. Etablierte Formate, exklusive Serien von HBO und internationale sowie deutsche Sky-Originale - der Anbieter will in diesem Genre seiner eigenen Aussage nach Maßstäbe setzen. Alle Inhalte von Sky Crime sind in Deutschland linear sowie jederzeit auf Abruf via Sky Q und Sky Ticket verfügbar.

Handlung: Worum geht es bei "I’ll be gone in the dark"?

In den 70er und 80er Jahren terrorisiert ein Serientäter junge Frauen und Paare in ganz Kalifornien. Ursprünglich werden die 50 Vergewaltigungen und 13 Morde des "Golden State Killers" unterschiedlichen Tätern zugeschrieben.

Die Autorin Michelle McNamara startet 2006 einen True-Crime-Blog und ist schon bald fasziniert von dem Fall. Immer besessener recherchiert sie vor Ort, spricht mit Ermittlern, Überlebenden und wühlt sich durch die Akten der Fälle. Dabei gibt sie den Opfern eine Stimme, denen damals oft noch eine Mitschuld in die Schuhe geschoben wurde. Überwältigt von Material und schmerzhaften Erinnerungen versinkt sie bald ganz in der Welt des brutalen Mörders. Michelle McNamara wird von Medikamenten abhängig und stirbt 2016 an einer Überdosis.

Doch ihre Arbeit lebt weiter: Ihr Mann, der Schauspieler und Comedian Patton Oswalt ("King of Queens", "The Circle"), schreibt mit anderen True-Crime-Autoren ihr Buch über den Fall und ihre Obsession zu Ende: "Ich ging in die Dunkelheit: Eine wahre Geschichte von der Suche nach einem Mörder". Das Buch wird zum Bestseller. Und es verwandelt sich einen ganz konkreten Fahndungs-Ansatz: Polizisten rekonstruieren den Stammbaum des Killers. Zwei Monate nach der Veröffentlichung wird der 72-jährige Ex-Cop Joseph DeAngelo als "Golden State Killer" verhaftet.

"I’ll be gone in the dark" bei Sky: Die Folgen

Die Staffel 1 hat sechs Folgen von jeweils ungefähr 50 Minuten Länge. Die Titel der Episoden:

Murder Habit

Reign of Terror

Rat in a Maze

The Motherlode

Monsters Recede but Never Vanish

Walk into the Light

Besetzung: Welche Darsteller spielen im Cast von "I’ll be gone in the dark" sich selbst?

Michelle McNamara

Patton Oswalt

Larry Crompton

Karen Kilgariff

Adam Drucker

Melanie Barbeau

Jennifer Barth

Kera Bolonik

Bonnie Colwell

Kathlee Conroy

Daniel Greenberg

Paul Haynes

"I’ll be gone in the dark": Der Trailer zur Sky-Serie

