10:23 Uhr

IBES-Dschungelshow 2021: Nina Queer im Porträt

Nina Queer nimmt in diesem Jahr an "IBES - Die große Dschungelshow" auf RTL teil. Hier stellen wir Ihnen die Kandidatin genauer im Porträt vor.

In diesem Jahr müssen Zuschauer auf ein Dschungelcamp im australischen Dschungel Corona-bedingt verzichten. Der Sender RTL hat sich allerdings eine Alternative zum Camp überlegt: In diesem Jahr wird es eine in Deutschland stattfindende "Dschungel-Show" geben, in der die insgesamt zwölf Kandidaten um das "Goldene Ticket" kämpfen. Dieses Ticket garantiert dem Gewinner den Einzug in das Dschungelcamp im nächsten Jahr, das wieder unter den gewohnten Bedingungen in Down Under stattfinden soll.

Auch in diesem Jahr werden Daniel Hartwich und Sonja Zietlow die Sendung als Moderatoren begleiten und das Geschehen schonungslos mit spitzer Zunge kommentieren. Auch Dr. Bob wird die Kandidaten der diesjährigen Sendung begleiten und ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Eine der Kandidatinnen, die in diesem Jahr um das "Goldene Ticket" kämpfen, ist Nina Queer. Hier stellen wir Ihnen die Teilnehmerin genauer im Porträt vor.

Nina Queer: Die "IBES - Die große Dschungelshow"-Kandidatin im Porträt

Nina Queer, die mit bürgerlichem Namen eigentlich Daniel Wegscheider heißt, ist in vielen verschiedenen Branchen der Unterhaltung tätig. Bekannt wurde die Drag-Queen unter anderem durch die Teilnahme an verschiedenen TV-Formaten wie "Frauentausch", "Mission Traumhaus" oder "Endlich Urlaub in Marokko". Heute ist die 1985 geborene Nina Queer vorwiegend als Sängerin, DJane, Schauspielerin, Travestiekünstlerin und Autorin bekannt.

Im Jahr 2000 zog die Künstlerin von Kärnten nach Berlin und arbeitete zunächst in einem Imbiss. So konnte sich Nina Queer diverse "Schulmädchenreport-Partys" finanzieren, bei denen Sie als Travestiekünsterlin auftrat und so vor einem großen Publikum Bekanntheit erlangte.

Nina Queer musste sich Rassismusvorwürfen stellen

Neben ihrer erfolgreichen Karriere musste sich die einstige Toleranzbotschafterin der SPD mehrfach den Vorwürfen stellen, sich öffentlich in rassistischer Weise geäußert zu haben. Im Jahr 2016 wurde erstmals im Zuge des Wahlkampfes von der CDU vorgebracht, dass sich Nina Queer in einer Kolumne von 2011 inakzeptabel geäußert habe und dadurch Sterotypen aus der Kolonialzeit reproduzieren würden. Sowohl die Verfasserin selbst als auch die Partei verteidigten ihre Äußerungen als deutliche Satire.

Wenig später, als Nina Queer nach einem homophoben Angriffs die Abschiebung des Täters in ein Kriegsgebiet verlangte, musste sich die Künstlerin auch der Kritik aus den eigenen Reihen stellen. Sowohl die SPD als auch Sprecher der Queeren-Szene kritisierten die Äußerungen der heute 35-Jährigen scharf. Im Zuge dessen entschloss die SPD, sich von der Künstlerin zu trennen - 2017 verlor sie ihre Position als Toleranzbeauftragte. (AZ)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen