vor 51 Min.

IBES-Dschungelshow 2021 am 20.1.21: Oliver Sanne im Porträt

Die IBES-Dschungelshow läuft aktuell bei RTL. Mit dabei ist unter anderem Oliver Sanne. Wir stellen Ihnen den Fitnesstrainer im Porträt näher vor.

"Ich bin ein Star Star - Holt mich hier raus!" kommt in diesem Jahr in einer völlig neuen Form im TV: Für die Kandidaten geht es nicht in den australischen Dschungel, sondern nach Deutschland. Trotzdem heißt die Sendung Dschungelshow, denn der Ablauf bleibt ähnlich wie im Original. Die Kandidaten spielen in der diesjährigen Staffel aber nicht um die Dschungelkrone, sondern um ein Ticket für das Dschungelcamp 2022.

Einer der Teilnehmer ist der Fitnesstrainer und ehemalige Bachelor Oliver Sanne. "Das 'Goldene Ticket' will ich gewinnen, weil ich die perfekte Dschungel-Mischung abgebe: Wenn nötig, dann bin ich schlagfertig wie ein Känguru oder aber auch freundlich wie ein Koala. Und meine Verlobte hat auch mal drei Wochen Urlaub ohne mich verdient!", so der 34-Jährige. Wir stellen ihn hier im Porträt näher vor.

IBES-Dschungelshow: Oliver Sanne im Porträt

Oliver Sanne wurde 1986 in Bonn geboren und machte dort sein Abitur auf dem Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium in Bonn. Vor seiner Karriere als Fitnesstrainer, Model und Influencer studierte er Fitnessökonomie an der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement in Köln.

Erste Bekanntheit erlangte Sanne, als er 2013 zu Mister Germany gewählt wurde und damit einen einjährigen Model-Vertrag mit der Miss Germany Corporation Deutschland erhielt. Im Jahr 2015 kam er dann zum TV: In " Der Bachelor" buhlten 22 Junggesellinnen um sein Herz. Ausgesucht hat sich der 34-jährige Liz Kaeber, doch die Beziehung der beiden hielt nicht lange. Kurz nach der 5. Staffel gaben sie ihre Trennung bekannt. Nach seiner Teilnahme bei "Der Bachelor" war er unter anderem bei "Die große ProSieben Völkerball Meisterschaft 2016", "Shopping Queen" und "Bachelor in Paradise" im TV zu sehen.

Ex-Bachelor Oliver Sanne ist seit 2013 selbstständig

Sanne ist neben seiner Fernseh-Karriere auch im Fitness-Bereich erfolgreich. Seit 2013 arbeitet er selbstständig als Fitnessökonom und Gesundheitsberater in Düsseldorf. Seine Leidenschaft für körperliche Fitness und gesunde Ernährung hatte er mit 19 Jahren entdeckt, als er nach seiner Schulzeit stark übergewichtig war und bei einer Körpergröße von 1,94 Metern 120 Kilogramm wog. 2006 entschloss er sich abzunehmen und stellte daraufhin sein Leben um.

Nach vier Monaten Training und einer strengen Ernährungsumstellung konnte Sanne etwa 30 Kilogramm abnehmen. Zuletzt wollte er an einem Bodybuilding Contest teilnehmen, erlitt aber bei der Vorbereitung auf den Wettkampf einen Bandscheibenvorfall und musste fünfmal an der Wirbelsäule operiert werden.

Im Juni 2018 lernte er seine Verlobte Jill Rock kennen. Beim "Sat 1 Promiboxen" machte er ihr nach seinem Sieg einen Antrag. Die beiden wollen laut RTL angeblich 2021 heiraten.

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen