IBES-Dschungelshow 2021 am Samstag, 16. Januar 2021: Zoe Saip im Porträt vorgestellt

Bei IBES-Dschungelshow 2021 versuchen etliche Kandidaten, das "Goldene Ticket" zu ergattern - so auch Zoe Saip. Hier ein Porträt.

Mit der IBES-Dschungelshow 2021 kommt "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" in corona-konformer Version in diesem Jahr ins TV. Das bedeutet: Die Stars fliegen nicht nach Australien - folglich kann sich der Sieger auch nicht wie gewohnt auf den Dschungelthron setzen. Der Gewinner oder die Gewinnerin geht in diesem Jahr aber trotzdem nicht leer aus: Mit dem "Golden Ticket", sichert er oder sie sich die Teilnahme am Dschungelcamp 2022.

Dieses Ziel hat bei der IBES-Dschungelshow 2021 auch Zoe Saip vor Augen. Die 21-Jährige wurde durch ihre Teilnahme an " Germany's Next Topmodel" bekannt. Zoe Saip ist nun bereit für die Dschungelshow: "Ich bin an einigen – auch negativen – Geschehnissen gewachsen und fühle mich zum ersten Mal in meinem Leben bei mir angekommen. Ich bin sehr sportlich, was sicherlich hilft", so das junge Model in einem Interview mit RTL. Lesen Sie hier im Porträt mehr zu der Dschungelshow-Kandidatin.

IBES-Dschungelshow 2021: Zoe Saip im Porträt

Zoe Salome Saip wurde am 12. August 1999 geboren. Die 20-Jährige wurde vor allem durch ihre Teilnahme bei "Germany's Next Topmodel" 2018 bekannt. Sie nahm gemeinsam mit ihrer Freundin Victoria an der bekannten Casting-Show teil - sie waren allerdings zum Zeitpunkt des Castings noch zerstritten. Die beiden entwickelten sich schnell zum Drama-Paar der Staffel. Es gab viele Zickereien zwischen den beiden; sobald sie sich vertragen hatten, folgten aber auch etliche Dispute mit anderen Mädchen. Beim Umstyling erhielt Zoe - laut vieler Stimmen im Internet - wohl einen der schlimmsten Looks der gesamten bisherigen Staffeln. Mittlerweile sieht ihre Frisur wieder ganz anders aus - die hellblonde Farbe hat sie aber beibehalten und arbeitet erfolgreich als Model. In der 13. Staffel von GNTM schaffte es die heute 21-Jährige auf den zehnten Platz.

Ihre Teilnahme bei "Germany's Next Topmodel" war nicht ihr letzter Auftritt im deutschen Fernsehen: Im Sommer 2020 nahm die 21-Jährige an der RTL2-Sendung "Kampf der Realitystars" teil. Dort wollte sie eigentlich ihr Image als "Zicke", wie auf vielen Social-Media-Plattformen von ihr die Rede ist, etwas aufbessern, scheiterte allerdings, weil sie in einige Streitereien verwickelt war.

Zoe Saip bezeichnet sich als sensibel

Zoe bezeichnet sich selbst als Menschen, der nicht leicht zurücksteckt. Außerdem sagt sie gerne ihre Meinung - was sie mit ihrem Sternzeichen Löwe begründet. Wie sie in einem Interview mit ProSieben erzählt, war sie in der Wiener Szene sehr vernetzt und ging auch häufig feiern. Dabei hatte das damals noch etwas jüngere Mädchen nach eigenen Erzählungen wohl auch "sehr viel Blödsinn" gemacht, den sie mittlerweile bereut. Auf Instagram hat Zoe Saip etwa 104.000 Follower. Mit Ihnen teilt Zoe regelmäßig Selfies und Bilder von Modeljobs oder Projekten. Sie bezeichnet sich selbst als sehr sensibel und emotional.

(AZ)

