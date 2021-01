19:45 Uhr

IBES-Dschungelshow 2021 am Sonntag, 17. Januar 2021: Lars Tönsfeuerborn im Porträt

Die IBES-Dschungelshow wird demnächst bei RTL gezeigt. Mit dabei ist auch Lars Tönsfeuerborn. Wir stellen Ihnen den 30-Jährigen im Porträt näher vor.

Von David Reitschuster

"Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" läuft 2021 in einer an die Corona-Pandemie angepassten Version im TV und wird infolgedessen von der "IBES-Dschungelshow" ersetzt. Die Promis machen sich also in diesem Jahr nicht auf den Weg nach Down Under. Die Show wird stattdessen in einem TV-Studio nahe Köln gedreht. Auch die berühmte Dschungelkrone kann 2021 von den Teilnehmern nicht ergattert werden. Allerdings kann sich ein Prominenter ein sogenanntes "Goldenes Ticket" ergattern, welches einem die Teilnahme am Dschungelcamp 2022 zusichert.

Einer der Kandidaten, welcher bei der IBES-Dschungelshow 2021 um den Einzug ins Dschungelcamp 2022 kämpft, ist Lars Tönsfeuerborn. Der Unternehmer erlangte durch seine Teilnahme an der schwulen Datingshow "Prince Charming" größere Bekanntheit. Der 30-Jährige fiebert der Show entgegen und möchte unbedingt gewinnen: "Seit Jahren sage ich immer wieder zu meinen Freunden, wie gerne ich selbst in den Dschungel möchte. Deswegen will ich alles daransetzen, dieses "Goldene Ticket" zu gewinnen. Ich bin ein Kind vom Lande und habe wenig Berührungsängste", so Tönsfeuerborn in einem Interview mit RTL. Erfahren Sie hier im Porträt mehr über den Dschungelshow-Kandidaten.

IBES-Dschungelshow: Lars Tönsfeuerborn im Porträt

Lars Tönsfeuerborn wurde am 24.05.1990 in Warendorf in Nordrhein-Westfalen geboren. Mit 17 Jahren merkte er, dass er homosexuell ist und outete sich. Der 30-Jährige lebt mit seinem blinden Hund Gizmo in Düsseldorf und arbeitete früher als Möbelverkäufer. Heute ist Tönsfeuerborn als Unternehmer tätig und betreibt gemeinsam mit seinen zwei Freunden Mirko und Micha den im Herbst 2018 gegründeten Podcast "schwanz & ehrlich, welcher sich mit schwulem Sex auseinandersetzt. Innerhalb eines Jahres wurde "schwanz & ehrlich" zum erfolgreichsten "queeren" Podcast-Format in ganz Deutschland.

Seine Fernsehkarriere begann Tönsfeuerborn im Jahr 2019. Als einer von 20 Kandidaten in der ersten Staffel der schwulen Datingshow "Prince Charming" schaffte er es, das Herz des Prinzen Nicolas Puschmann zu erobern. Nach der Ausstrahlung der Folgen zog das Paar sogar zusammen und betrieb den gemeinsamen Podcast "Ausdauersport Liebe", in welchem die beiden in jeder Folge jeweils über eine der von Arthur Aron erfundenen 36 Fragen der Liebe sprachen.

Porträt: Lars Tönsfeuerborn ist überraschend wieder Single

Im November 2020 gab das Paar jedoch nach einem Jahr Beziehung ganz überraschend das Liebes-Aus bekannt und sorgt damit für eine der überraschendsten Trennungsmeldungen des vergangenen Jahres. Über die Gründe für die Trennung halten sich sowohl Lars Tönsfeuerborn als auch Nicolas Puschmann bedeckt. Ihren letzten gemeinsamen Auftritt hatten die beiden kurz vor Weihnachten 2020. Dort war das Paar in einer Spezialausgabe der Sendung "Das Perfekte Dinner" bei Vox zu sehen, welche vor der Trennung aufgezeichnet wurde.

