IBES-Dschungelshow 2021 am Sonntag, 17. Januar 2021: Sam Dylan im Porträt

Auch Sam Dylan nimmt an der Sendung "IBES-Die große Dschungelshow" 2021 teil. Hier im Porträt erfahren Sie alles, was Sie über den Kölner wissen müssen.

In diesem Jahr zeigt der Sender RTL eine Alternative zum alljährlichen Dschungelcamp: Seit dem 15. Januar ist "IBES - Die große Dschungelshow" auf dem Privatsender zu sehen. Aufgrund der Corona-Pandemie war es in diesem Jahr nicht möglich, die zwölf Teilnehmer in den australischen Dschungel zu schicken, weshalb die Sendung nun aus einem TV-Studio in Deutschland gesendet wird.

Auf eines müssen die Zuschauer jedoch auch in diesem Jahr nicht verzichten: Mit von der Partie werden wie gewohnt die beiden Moderatoren Sonja Zietlow und Daniel Hartwich sein, die die Sendung mit ihren bissigen Bemerkungen kommentieren. Auch Dr. Bob wird in der diesjährigen Dschungelshow nicht fehlen.

Einer der diesjährigen Kandidaten ist Sam Dylen. Der Kölner nimmt als Nachrücker den Platz von Nina Queer ein, die wegen Rassismus-Vorwürfen nicht mehr Teil der Sendung sein wird.

Hier stellen wir Ihnen Sam Dylan genauer im Porträt vor.

IBES-Dschungelshow 2021: Sam Dylan im Porträt

Der gebürtige Cloppenburger Sam Dylan wurde am 7. Februar 1991 geboren. Bekannt geworden ist er vor allem durch die Reality-Show "Prince Charming". Die Kuppel-Show für Homosexuelle verließ Sam Dylan dann aber freiwillig. Er sagte, dass er nicht er selbst sein könne und beendete damit die Dreharbeiten.

Nach dem Verlassen von "Prince Charming" fand Sam Dylan mit "Bachelor in Paradise" Kandidat Rafi Rachek seine große Liebe. Rachek outete sich bei "Bachelor in Paradise" als homosexuell. In einem Instagram-Post schreibt Sam Dylan: My #princecharming (Instagram: houseofdylan). Mittlerweile hat er mehr als 184 Tausend Instagram-Abonnenten und wurde damit zum erfolgreichen Influencer.

Dschungelshow-Kandidat Sam Dylan ist kein Neuling im Reality-TV

"Prince Charming" war nicht das einzige Reality-Format, an dem Sam Dylan bisher teilnahm. Auch bei "Kampf der Realitystars", war der 29-Jährige im vergangenen Jahr zu sehen. Spätestens seit seiner Teilnahme beim "Promi-Boxen" ist der Kölner jedoch auch der breiten Masse bekannt: Bei seinem Kampf gegen Serkan Yauz sprang sein Partner Rafi unerwartet mit in den Ring, um seinem Liebsten zur Seite zu stehen. Seither ist das Paar in aller Munde.

Zudem macht Sam Dylan derzeit immer wieder Schlagzeilen mit seiner BFF: Gemeinsam mit Georgina Fleur macht er immer wieder das Nachtleben unsicher und sorgt mit der ehemaligen Bachelor-Kandidatin für den ein oder anderen Skandal.

