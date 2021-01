vor 16 Min.

IBES-Dschungelshow 2021 im TV und Stream - Die Übertragung vom Dschungelcamp-Ersatz heute am Dienstag, 19. Januar 2021

2021 wird es eine Ersatzshow zum "Dschungelcamp" live im TV und Stream geben. Infos zur Übertragung von "Ich bin ein Star - Die große Dschungelshow" gibt es hier.

Dschungelshow statt Dschungelcamp 2021: Diesmal wird das RTL-Format wegen der Reisebeschränkungen nicht wie gewohnt in Australien gedreht, stattdessen gibt es eine IBES-Show aus Deutschland. Im Zuge der Dschungelshow wird der erste Dschungelcamper für das Jahr 2022 bestimmt.

Wie Sie das "Dschungelcamp" live im TV und Stream verfolgen können, lesen Sie hier in unserer Übersicht zur Übertragung der Show. Ganze Folgen wird es auch in der Wiederholung zu sehen geben.

Dschungelcamp 2021 im TV und Stream: Übertragung der Dschungelshow

Die Dschugelshow wird ab dem 15. Januar 2021 täglich um 22.15 Uhr live auf RTL ausgestrahlt. Insgesamt sind 15 Folgen für die Ersatzshow geplant. Außerdem steht auch ein Live-Stream für den PC/Mac oder auch auf dem Smartphone zur Verfügung.

RTL bietet dazu die Plattform TVNOW an, auf der man alle Inhalte von RTL und anderen Sendern der Mediengruppe wie Vox und RTL II live im Stream verfolgen kann. Wer "Ich bin ein Star - Die große Dschungelshow" live im Stream sehen möchte, kann das hier auf dieser Seite. Dazu muss man jedoch über einen Premium-Account bei TVNOW verfügen, der einen Monat lang kostenfrei getestet werden kann. Nach der Testphase fallen 4,99 Euro pro Monat an.

IBES-Dschungelshow im TV und Live-Stream - Gibt es ganze Folgen auch in der Wiederholung zu sehen?

Neben dem Live-Stream bietet TVNOW auch fast alle Serien und Sendungen von RTL und Co. auf Abruf im Stream an. Wer sich die Folgen also nach der Ausstrahlung noch einmal ansehen möchte oder eine der Episoden verpasst hat, findet sie hier auf dieser Seite. Premium-Nutzer können dort auch alle Folgen der bisherigen Staffeln ansehen.

