IBES-Dschungelshow statt Dschungelcamp 2021 am Mittwoch, 27. Januar 2021: Die Moderatoren Sonja Zietlow und Daniel Hartwich im Porträt

Das Dschungelcamp 2021 wird in diesem Jahr durch die Dschungelshow ersetzt. Dennoch moderieren Sonja Zietlow und Daniel Hartwich die Ersatzsendung. Wir stellen die Moderatoren der Dschungelshow "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" vor.

Aufgrund der Corona-Pandemie kann das Dschungelcamp in diesem Jahr nicht wie gewohnt stattfinden. Dennoch zeigt RTL aktuell eine zweiwöchige Ersatzsendung aus Deutschland: "Ich bin ein Star - Die Dschungelshow". Im Zuge der Sendung wird zudem bereits der erste Teilnehmer für die darauffolgende Staffel des Dschungelcamps 2022 bestimmt.

Sonja Zietlow und Daniel Hartwich werden auch bei der Dschungelshow als Moderatoren agieren. Sie gehören mittlerweile fest zur IBES-Familie dazu. Mit ihren teils bissigen Kommentaren sorgen sie für Unterhaltung, wenn die Promis durch Ekelprüfungen gehen müssen oder skurriles Verhalten zeigen.

"IBES-Dschungelshow" 2021: Moderatorin Sonja Zietlow im Porträt

Sonja Zietlow hat eine vielfältige Berufskarriere hinter sich. Nach ihrem Abitur jobbte sie zunächst als Animateurin im Club Med. Dann machte sie ihre Verkehrspilotenlizenz ATPL an der Verkehrsfliegerschule der Lufthansa und flog von 1991 bis 1993 als Erste Offizierin eine Boeing 737-Passagiermaschine.

Als Kandidatin bei einer Sat.1-Kuppelshow wurde sie fürs Fernsehen entdeckt. Schnell fühlte sie sich in der Medienlandschaft wohl und hängte den Piloten-Job komplett an den Nagel. Sie moderierte die Kindersendung "Bim Bam Bino" für den Kabelkanal, die Call-In-Sendung "Hugo" und schließlich "Hotzpotz" auf RTL2.

Es folgte ihre Talkshow "Sonja" von 1997 bis 2001 bei Sat.1 am Nachmittag. Nach dem Aus der Show wechselte Sonja Zietlow zu RTL, wo sie unter anderem das Quizformat "Der Schwächste fliegt" und "Teufels Küche" moderierte.

Erfolge feierte die Moderatorin mit der Chartshow "Die 10 ...", die seit 2006 fest zum Abendprogramm des Kölner Senders gehört. 2019 moderierte sie außerdem die Show "Wild im Wald".

Sonja Zietlow ist seit 2004 als Moderatorin beim Dschungelcamp dabei. Bild: Henning Kaiser, dpa (Archiv)

Durch das Reality-Format "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" kam Zietlow schließlich endgültig im Olymp der deutschen TV-Gesichter an. Seit 2004 moderiert sie die Sendung, zunächst zusammen mit Dirk Bach, der 2012 gestorben ist. Seit dem steht sie gemeinsam mit Daniel Hartwich vor der Kamera.

"IBES-Dschungelshow" 2021: Moderator Daniel Hartwich im Porträt

Seit Januar 2013 moderiert Daniel Hartwich an der Seite von Sonja Zietlow. Der gebürtige Frankfurter hat bereits nach seinem Germanistik- und Politik-Studium für Radio und Fernsehen gearbeitet. Bei ZDF und KiKa war er in diversen Kindersendungen zu sehen, bevor er bei den Privatsendern durchstartete.

Er moderierte 2008 gemeinsam mit Nazan Eckes "Das Supertalent" und später an der Seite von Sylvie Meis (damals noch Sylvie van der Vaart) die Tanzshow "Let´s Dance".

2021 wird er nun zum bereits neunten Mal an der Seite von Sonja Zietlow aus dem australischen Dschungelcamp berichten. Wenn er nicht gerade am anderen Ende der Welt dreht, lebt Daniel Hartwich in Köln.

Daniel Hartwich ist Moderator bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!". Bild: Henning Kaiser, dpa (Archiv)

Dirk Bach war bis zu seinem Tod Moderator von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!"

Viele Fans erinnern sich gerne an Dirk Bach, der bis zu seinem überraschenden Tod im Oktober 2012 zusammen mit Sonja Zietlow "Ich bin ein Star - holt mich hier raus" moderierte.

Dirk Bach zusammen mit Sonja Zietlow beim Deutschen Fernsehpreis 2011 Bild: ddp images

Der beliebte Entertainer lieferte neben frechen Sprüchen auch stets optische Anregungen mit opulenten Outfits im australischen Dschungel. Lesen sie hier mehr: Bewegender Abschied von Dirk Bach: "Tschüss Dickie".

