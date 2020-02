vor 49 Min.

"Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! – Das Nachspiel" heute am 9.2. bei RTL

Heute am 9.2. präsentiert RTL "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! – Das Nachspiel". Wer hat noch eine Rechnung mit einem der anderen Kandidaten offen? Hier lesen Sie eine Vorschau.

Eigentlich ist "Das Dschungelcamp" 2020 bereits seit einigen Wochen vorbei. Der TV-Sender RTL hat sich für Fans der Sendung aber noch etwas einfallen lassen: Heute Abend ist ab 20.15 Uhr "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! – Das Nachspiel" zu sehen. Moderiert wird die Live-Sendung wie gewohnt von Sonja Zietlow und Daniel Hartwich.

"Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! – Das Nachspiel": Ex-Camper versammeln sich zur Nachbesprechung

Bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! - Das Nachspiel" treffen alle Camper des Dschungelcamps 2020 zum ersten Mal nach der gemeinsamen Zeit in Australien wieder aufeinander. Dabei müssen sie sich den kritischen Fragen der Moderatoren und Zuschauer stehen. Ob das Wiedersehen harmonisch ablaufen wird? Schließlich gab es im Dschungel nicht nur gute Stimmung - besonders Elena Miras und Danni Büchner hatten die eine oder andere teils heftige Auseinandersetzung.

Vorschau zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! – Das Nachspiel": Auch Dschungelkönig ist dabei

Im Finale des Dschungelcamps an Tag 15 standen noch Reality-Star Danni Büchner, Box-Weltmeister Sven Ottke und DSDS-Sieger Prince Damien. Am Ende konnte sich Prince Damien mit den meisten Anrufen gegen seine Konkurrenten durchsetzen und sicherte sich damit die Dschungelkrone 2020. Sven Ottke wurde von den Zuschauern auf den zweiten Platz gewählt, dicht gefolgt von Danni Büchner auf dem dritten Rang.

Das IBES-Nachspiel läuft heute am 9. Februar um 20.15 Uhr bei RTL. Parallel zur TV-Ausstrahlung ist die Sendung online im Livestream über die Plattform TV NOW zu sehen. "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! - Das Nachspiel" gibt es auch in voller Länge als Wiederholung.

