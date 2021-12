"Ich find Schlager toll" 2021: Alle Infos zu den Sendeterminen und der Übertragung

"Ich find Schlager toll" kehrt mit vier neuen Folgen zurück. Wir haben alle Infos zur Übertragung, den einzelnen Folgen und alle Sendetermine für Sie.

"Ich find Schlager toll" gibt es mit vier neuen Folgen bei RTL zu sehen. In jeder Sendung gibt es neben einem Ranking der 20 beliebtesten Künstler in verschiedenen Kategorien auch Geschichten und Anekdoten aus der Schlagerwelt. Die beiden Moderatoren Beatrice Egli und Eloy de Jong sind nämlich beide selbst Schlagersänger und kennen sich daher nicht nur bestens in der Welt des Schlagers aus, sondern haben auch den ein oder anderen Blick hinter die Kulissen für die Zuschauer dabei.

Wann gibt es die neuen Folgen von "Ich find Schlager toll" im TV zu sehen? Wie läuft die Übertragung? Gibt es die neuen Folgen neben der Übertragung im TV auch im Stream zu sehen? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zur Show haben wir hier für Sie.

"Ich find Schlager toll" 2021: Sendetermine

Insgesamt wird es ab heute vier neue Folgen von "Ich finde Schlager toll" bei RTL zu sehen geben. In jeder Sendung haben die beiden Moderatoren auch bekannte Gesichter aus der Schlagerwelt zu Gast. Unter anderem sind in der neuen Staffel Jürgen Drews Eric Philippi. Das sind die Sendetermine der Show im Überblick:

Folge 1: 25.11.2021, 20.15 Uhr RTL

Folge 2: 2.12.2021, 20.15 Uhr RTL

Folge 3: 16.12.2021, 20.15 Uhr RTL

Folge 4: 23.12.2021, 20.15 Uhr RTL

"Ich find Schlager toll" 2021: Übertragung live im TV und Stream und Wiederholung

Die neuen Folgen von "Ich finde Schlager toll" gibt es ab dem heutigen 25. November immer donnerstags um 20.15 Uhr live im TV bei RTL zu sehen. Neben der Übertragung im Fernsehen können Sie die vier Episoden auch online im Live-Stream bei RTL+ (bisher TV NOW) ansehen. Sie benötigen allerdings einen Premium-Account bei der Streaming-Plattform, um den Live-Stream verfolgen zu können. RTL+ Premium kostet 4,99 Euro im Monat, kann jedoch zuvor einen Monat lang gratis getestet werden.

Die ganzen Folgen können Sie nach der Ausstrahlung genau wie den Live-Stream über RTL+ abrufen. In der Regel können die Episoden eine Zeit lang kostenlos und ohne Premium-Account angesehen werden. Danach sind sie nur noch für Premium-Kunden verfügbar.

Folgen von "Ich finde Schlager toll" 2021

Folge 1: Die beliebtesten Schlagerkünstler 2.0

In der ersten Folge der neuen Staffel geht es um neuere Entwicklungen in der Schlagerszene. Im Ranking werden die 20 beliebtesten Newcomer des Schlagers beleuchtet. Zu Gast sind die früher als Eisblume bekannte Sotiria und Eric Philippi.

Folge 2: Die beliebtesten Schlager-Videos

Auch der Schlager ist mittlerweile im Zeitalter von Youtube und visueller Medien angekommen und mittlerweile werden die meisten Schlagersongs auch mit einem Video veröffentlicht. In Folge 2 gibt es die Top 20 der beliebtesten Schlager-Videos zu sehen. Als Gäste im Studio sind Paulina Wagner und Karsten Walter dabei.

Folge 3: Die beliebtesten Tanzschlager

Tanzen zu Schlager muss nicht langweilig sein - das finden zumindest die Moderatoren Beatrice Egli und Eloy de Jong, denn sie präsentieren in Folge 3 ein Ranking der 20 aktuell beliebtesten Tanzschlager. Im Studio ist außerdem Sonia Liebig zu Gast.

Folge 4: Die beliebtesten Schlager-Cover

Im Schlager sind vor allem Cover und Neuinterpretationen beliebter Pop-Songs keine Seltenheit. In Folge 4 von "Ich finde Schlager toll" gibt es neben den besten Cover-Songs von heute auch beliebte Schlager aus den 60er, 70er und 80er Jahren zu hören. Mit dabei ist Schlagerlegende Jürgen Drews.

"Ich finde Schlager toll" 2021: Die Moderatoren

Moderiert wird die Show von zwei Musikern, die sich in der Schlagerszene bestens auskennen: Beatrice Egli und Eloy de Jong. Beide sind jedoch neben ihrer Tätigkeit als Schlagersänger auch als Moderatoren im deutschen Fernsehen tätig. Egli gewann die zehnte Staffel von DSDS und hat seither zehn Studioalben veröffentlicht und mehrfach Goldstatus mit ihren Platten erreicht. Eloy de Jong begann seine Karriere im Musikgeschäft als Mitglied der Boygroup "Caught in the Act" und startete 2004 auch eine Karriere als Solo-Sänger. Seit 2014 ist er auch vermehrt in Deutschland auf Tour. (AZ)

